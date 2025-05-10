Διαψεύδει τα μεταγραφικά σενάρια των τελευταίων ημερών ο Παναθηναϊκός.

Όπως προκύπτει από την «πράσινη» ΚΑΕ, κανείς στην ομάδα δεν ασχολείται με μεταγραφικές υποθέσεις που αφορούν την ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν, αφού άπαντες είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στο επερχόμενο Final 4 της Ευρωλίγκας (23-25/5) και στην προσπάθεια να ολοκληρωθεί η σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Φενέρμπαχτσε (23/5, 18:00) στον ημιτελικό του Final 4, ενώ για την ημιτελική φάση των playoffs της Stoiximan GBL, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Προμηθέα (12/5 το πρώτο παιχνίδι και 14/5 το δεύτερο).

