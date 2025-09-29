Οριστικά σε άλλη έδρα θα γίνει το ΟΦΗ-Άρης, λόγω της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου στο Παγκρήτιο. Η κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία ανέλαβε την κατασκευή του χλοοτάπητα στο γήπεδο του Ηρακλείου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Σε αυτήν αναλαμβάνει την ευθύνη για την καθυστερημένη παράδοση του έργου, η οποία –όπως αναφέρει- «είχε ως αποτέλεσμα την εικόνα του αγωνιστικού χώρου στο παιχνίδι με την Κηφισιά», ενώ ζητάει συγγνώμη από τους φίλους των Κρητικών.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμο το γήπεδο στο ματς με τον Άρη (που οδεύει προς Τρίπολη), τονίζοντας: «Δυστυχώς η παράδοση του αγωνιστικού χώρου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση δεν μπορεί να γίνει πράξη στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος Super League ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο 4/10».

Μάλιστα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο ΟΦΗ κίνησε τις διαδικασίες ώστε να γίνει αναστροφή της έδρας. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό τέτοιο αίτημα, καθώς γίνεται επισπορά στο «Κλ. Βικελίδης».

Η ανακοίνωση:

«Ως κατασκευάστρια εταιρεία και συνεργαζόμενη με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ήδη από την ανακατασκευή του ιστορικού «Θ. Βαρδινογιάννης» και του «Βαρδινογιαννειου Αθλητικού Κέντρου», μας ανατέθηκε η κατασκευή του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο στάδιο, που είναι πλέον η έδρα της ομάδας.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως προς τον χρόνο παράδοσης του έργου, η καθυστέρηση του οποίου είχε ως αποτέλεσμα την εικόνα του αγωνιστικού χώρου στο χθεσινό παιχνίδι με την ΠΑΕ Κηφισιά.

Σεβόμενοι την ιστορία της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους της ιστορικής ομάδας, διαβεβαιώνουμε ότι η κατασκευή του αγωνιστικού χώρου θα είναι αυτή που πρέπει σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ώστε να θεωρείται από τους καλύτερους στην Ελλάδα, όταν ολοκληρωθεί η ωρίμανση του χλοοτάπητα.

Ζητούμε την κατανόηση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, είμαστε σε συνεννόηση με την ΠΑΕ ΟΦΗ και διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να παραδοθεί ο αγωνιστικός χώρος, σε κατάσταση η οποία θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Δυστυχώς η παράδοση του αγωνιστικού χώρου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση δεν μπορεί να γίνει πράξη στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος Super League ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο 4/10.

Δεσμευόμαστε όμως ότι στον αγώνα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με αντίπαλο τον Ατρόμητο (25/10/25) η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου θα είναι άρτια.

Για την κατασκευάστρια εταιρεία

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Γεννάτος Θεοφάνης».

