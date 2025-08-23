Superleague: Άρης με το... δεξί, 2-0 τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης

Οι δύο στόπερ του Άρη πήραν… το όπλο τους και καθάρισαν για την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πέδρο Άλβαρο και Φαμπιάνο Λέισμαν ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της νίκης 2-0 επί του Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σκοράροντας μέσα σε μόλις δύο λεπτά!

Δυο γκολ που προήλθαν από κόρνερ και έδωσαν στον Άρη πολύτιμο «οξυγόνο» μετά τον επώδυνο ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Παρότι οι «κίτρινοι» δεν εντυπωσίασαν με την συνολική τους απόδοση, ήταν ουσιαστικοί και εκμεταλλεύτηκαν τις κρίσιμες στιγμές.

Στα θετικά η παρουσία του Μάικιτς, ο οποίος όποτε χρειάστηκε ήταν καθοριστικός, αποσοβώντας μάλιστα και το προβάδισμα των φιλοξενούμενων, λίγα λεπτά πριν ανοίξει το σκορ ο Άλβαρο.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης παρέταξε τον Άρη με 4-2-3-1 και τον Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια, ενώ η τετράδα στην άμυνα αποτελούνταν από τους Τεχέρο, Άλβαρο, Φαμπιάνο και Μεντίλ. Ράτσιτς και Μόντσου συνέθεσαν τη δυάδα στο κέντρο, με τον Γένσεν να κινείται λίγα μέτρα πιο μπροστά. Πέρεθ στο δεξί άκρο της επίθεσης, Ντιαντί στο αριστερό και Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.

Ανάλογη τακτική προσέγγιση και από τον Χουάν Φεράντο, ο οποίος επέλεξε το 4-2-3-1. Σιαμπάνης κάτω από τα γκολπόστ, με τους Σόρια, Κάργα, Χέρμανσον και Μύγα να απαρτίζουν την τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Μαρτίνεθ και Κόμπα στον άξονα, με τον Τζόκα στο δεξί «φτερό», τον Λάμπρου στο αριστερό και τον Χουάνπι σε δημιουργικό ρόλο πίσω από τον Μακνί.

Το ματς:

Ο Άρης ξεκίνησε πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο 2ο λεπτό έχασε την πρώτη του καλή ευκαιρία. Ο Γένσεν έφυγε στην πλάτη της άμυνας και σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Σιαμπάνης είχε απάντηση και κράτησε το μηδέν. Παρόλο που οι γηπεδούχοι είχαν ενέργεια και διάθεση να πιέσουν, δύο διακοπές στο 6’ και στο 10’ δεν τους βοήθησαν να αποκτήσουν ρυθμό.

Όσο πέρναγε ο χρόνος ο Βόλος κράταγε περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, γεγονός που ωφέλησε τον… Άρη, ο οποίος πίεζε καλά και έκλεβε μπάλες στον άξονα. Ράτσιτς, Μόντσου και ιδίως ο Γένσεν έκαναν καλή δουλειά στο να κλείνουν τους χώρους και στο 21’ ήρθε η δεύτερη μεγάλη στιγμή για τους «κίτρινους». Από ένα κλέψιμο στη μεσαία γραμμή και ταχύτατη αντεπίθεση, ο Ντιαντί βρέθηκε σε θέση βολής μέσα από την περιοχή στο 21’, αλλά τον σταμάτησε σε πρώτο χρόνο ο Σιαμπάνης και στη συνέχεια ο Σενεγαλέζος σούταρε άουτ.

Νέα ευκαιρία για τον Άρη στο 27’ με τον Πέρεθ να εκτελεί άστοχα από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον Βόλο έκτοτε να αρχίζει να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να γίνεται επικίνδυνος. Στο 32’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν την πρώτη καλή τους φάση, όταν ο Κόμπα έκανε κινήθηκε κάθετα στην περιοχή και έπειτα από πάσα του Χουάνπι απείλησε, αλλά το σουτ του βρήκε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Στο 35’ ο Μάικιτς απέκρουσε το σουτ του Λάμπρου, όπως έκανε και στο σουτ του Κόμπα στο 37’. Ο Άρης δεν κατάφερε να πάρει πράγματα από τα μπακ του, όπως επίσης και από τον Μορόν, ο οποίος δεν είχε τελική στο πρώτο μέρος. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια δίχως σκορ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Βόλο να έχει ανακτήσει αυτοπεποίθηση από το πώς έκλεισε το πρώτο μέρος και ήταν αυτός που προσπαθούσε να απειλήσει, με τα μπακ να αρχίσουν να ανεβαίνουν περισσότερο, Στο 55’ από μία βαθιά μπαλιά του Κάργα, ο Σόρια κατέβασε εξαιρετικά με το στήθος και πάτησε περιοχή από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα, αλλά η άμυνα του Άρη απομάκρυνε.

Ένα λεπτό αργότερα ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία στιγμή για τον Βόλο. Ταχύτατη αντεπίθεση, με τον Λάμπρου να δίνει στον Χουάνπι που εκτέλεσε συρτά στη δεξιά γωνία του Μάικιτς, ο τερματοφύλακας του Άρη απέκρουσε, όπως έκανε και στη συνέχεια στο σουτ του Τζόκα που πήρε το ριμπάουντ.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης βλέποντας την ομάδα του να δυσκολεύεται προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Γιαννιώτα, Φρίντεκ και Μισεουί στο 61’. Και ο αντίκτυπος ήταν άμεσος. Ο Άρης έγινε αμέσως πιεστικός και στο 65’ άνοιξε το σκορ. Εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου στο δεύτερο δοκάρι, ο Μορόν με προβολή πριν η μπάλα βγει έξω έκανε το γύρισμα και ο Άλβαρο από κοντά άνοιξε το σκορ για τους «κίτρινους».

Δύο λεπτά αργότερα και πάλι από κόρνερ, ο Άρης βρήκε και δεύτερο γκολ. Διαφορετική κομπίνα αυτήν τη φορά και σκόρερ ο έτερος κεντρικός αμυντικός ο Φαμπιάνο. Ο Μόντσου εκτέλεσε με πάσα, ο Φρίντεκ έκανε τη σέντρα και ο Βραζιλιάνος στόπερ έκανε το 2-0. Το ματς έκτοτε… έσβησε, με τον Χάμουλιτς να έχει την ευκαιρία να μειώσει στο 87’, αλλά και πάλι τον Μάικιτς να αποκρούει και να βάζει τον επίλογο στο ματς.

MVP: Ο Φαμπιάνο πέτυχε το 2-0 και επί της ουσίας κλείδωσε τη νίκη για τον Άρη, ενώ ήταν καλός και αμυντικά με πολλές κερδισμένες μονομαχίες και ηγετική παρουσία.

Η «σφυρίχτρα»: Δεν είχε κάποια δύσκολη φάση το ματς και ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης πέρασε ένα ήρεμο απόγευμα, στο οποίο δεν χρειάστηκε να παρέμβει ούτε ο VAR Παπαπέτρου.

Οι ενδεκάδες:

Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ (60’ Φρίντεκ), Μόντσου, Ράτσιτς, Γένσεν (60’ Μισεουί), Ντιαντί (60’ Γιαννιώτας), Πέρεθ (80’ Μορουτσάν), Μορόν (89’ Καντεβέρε)

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες (84’ Γορδής), Κόμπα (60’ Πίντσι), Χουάνπι (79’ Ασενχούν), Λάμπρου Μακνί (60’ Χάμουλιτς), Τζόκα (79’ Μπουζούκης).

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης, Ισίδωρος Αρμακόλας

Τέταρτος: Ιωάννης Τομαράς

VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου, AVAR: Κωνσταντίνος Ανδριανός.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.