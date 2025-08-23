Συμβαίνουν αυτά... ακόμη και στη γερμανική τηλεόραση. Η Βέρντερ Βρέμης ηττήθηκε με το βαρύ 4-1 στην έδρα της Άιντραχτ και μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός των ηττημένων, Μάρκο Φριντλ, κλήθηκε να κάνει δηλώσεις.

Έχοντας νωρίτερα ανταλλάξει φανέλα με τον τερματοφύλακα της Άιντραχτ και πρώην συμπαίκτη του, Μίκαελ Ζέτερ, έκατσε μπροστά στην κάμερα φορώντας την εμφάνιση των γηπεδούχων, κάτι που προφανώς μπέρδεψε τη ρεπόρτερ, η οποία τον ρώτησε αν είναι χαρούμενος με τη νίκη της ομάδας του.

Ακολούθησαν μερικά δευτερόλεπτα με μπόλικη αμηχανία, με τον παίκτη των ηττημένων να χαμογελά και να της απαντά: «Είμαι ποδοσφαιριστής της Βέρντερ, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

