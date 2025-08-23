«Απέρριψε πρόταση 2 εκατ. ευρώ της ΑΕΚ για Μπαρίνοφ η Λοκομοτίβ»

Η ΑΕΚ συνεχίζει να ψάχνει τον αμυντικό μέσο τον οποίο επιθυμεί ο Μάρκο Νίκολιτς για το ρόστερ και ένα δημοσίευμα από τη Ρωσία, εμπλέκει την Ένωση με τον αρχηγό της Λοκομοτίβ Μόσχας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η Ένωση προσέφερε δυο εκατ. ευρώ για τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ, αλλά η ομάδα του τα απέρριψε, καθώς θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.

Μάλιστα στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι δεν αποκλείεται οι διαπραγματεύσεις να αρχίσουν εκ νέου, καθώς ο 26χρονος αμυντικός μέσος δεν είναι αντίθετος στη μεταγραφή και θα μπορούσε να πάρει ένα συμβόλαιο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως συν μπόνους στην Αθήνα.

Ο Μπαρίνοφ έχει διανύσει ολόκληρη την καριέρα του στη Λοκομοτίβ Μόσχας, στην οποία αγωνίζεται από το 2012. Το 2016 ανέβηκε στην πρώτη ομάδα και έκτοτε έχει καταγράψει 257 συμμετοχές με δέκα τέρματα και 23 ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.