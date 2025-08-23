Αγχώθηκε πάρα πολύ, αλλά τελικά ξεκίνησε με νίκη τη φετινή Stoiximan Super League ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σκούρα στην πρεμιέρα τους κόντρα στην πολύ καλά οργανωμένη άμυνα του Asteras AKTOR στο κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όμως τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 2-0, χάρη σε δύο γκολ που ήρθαν στις καθυστερήσεις.

Αρχικά ο Γιαζίτσι, ο οποίος είχε περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 81', νίκησε τον Τσιντώτα με τρομερή μακρινή σουτάρα, ενώ ο Ελ Κααμπί ήρθε για να βάλει το... κερασάκι στην τούρτα στο 90'+7'.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε το κλασικό του 4-2-3-1, μην έχοντας διαθέσιμους τον τραυματία Γιάρεμτσουκ και τους τιμωρημένους Στρεφέτσα, Καμπελά. Χωρίς νέα μεταγραφή στην ενδεκάδα του, ο Βάσκος επέλεξε τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα τετράδα μπροστά του. Έσε και Γκαρθία ξεκίνησαν το παιχνίδι ως δίδυμο στον άξονα, με τον Ροντινέι σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, τον Πνευμονίδη αριστερά και με τον Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Ίδιο σύστημα επέλεξε και ο Σάββας Παντελίδης, ο οποίος δεν είχε στη διάθεσή του Αλάγκμπε, Μεντιέτα, Φρόκου και Ντάνι Φερνάντεθ. Ο Τσιντώτας ξεκίνησε ως ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Άλχο, Καστάνιο, Σίπτσιτς και Σιλά τετράδα άμυνας. Έντερ και Γιαμπλόνσκι αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, ενώ οι Καλτσάς, Εμμανουηλίδης και Μπαρτόλο ξεκίνησαν πίσω από τον πιο προωθημένο Μακέντα.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να πιέζει πολύ ψηλά στο γήπεδο και να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, δημιουργώντας την πρώτη τελική του στο πρώτο κιόλας λεπτό, όταν η άμυνα του Αστέρα αντιμετώπισε με επιτυχία ένα γέμισμα του Πνευμονίδη, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Τσιντώτας μπλόκαρε μακρινό σουτ του Γκαρθία.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσαν να φτιάξουν τις προϋποθέσεις για γκολ κυρίως από τα άκρα, χωρίς όμως να βρίσκουν τρόπο να διασπάσουν την σωστά οργανωμένη άμυνα του Αστέρα. Στο 7’ οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν την αντεπίθεση, με τον Τζολάκη να έχει απάντηση στη σέντρα-σουτ του Καλτσά, ενώ στο 19’ ο Γκαρθία σούταρε ξανά από μακριά, με την μπάλα να σταματάει στον Σίπτσιτς, ενώ είχε πάρει πορεία προς την εστία.

Στο 22’ ο Ολυμπιακός έφτιαξε την καλύτερή του ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με τον Πνευμονίδη να σεντράρει από τα αριστερά και με τον Ελ Κααμπί να στέλνει την μπάλα ψηλά άουτ με κεφαλιά, ενώ στο 28’ ο Ροντινέι συνέκλινε από τα δεξιά και σούταρε με το αριστερό του πόδι, άστοχα. Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να βρουν τη λύση επιθετικά με συνεχόμενες σέντρα από τα άκρα, με την άμυνα του Αστέρα όμως να ανταποκρίνεται.

Στο 35’ ο Κοστίνια επέλεξε να σουτάρει αντί να σεντράρει, με τον Τσιντώτα να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια, στο 36’ ο Πορτογάλος μπακ ήταν ξανά πρωταγωνιστής, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει με κεφαλιά, παρότι βρέθηκε στην καρδιά της μεγάλης περιοχής μετά από μια σέντρα του Ορτέγκα, ενώ στο 38’ ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού, με τον Τσικίνιο να σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι και με τον Ροντινέι να μην μπορεί να στείλει την μπάλα εντός εστίας, από πολύ πλεονεκτική θέση. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς άλλη μεγάλη φάση, με τους «ερυυθρόλευκους» να τα βρίσκουν σκούρα κόντρα στην πολύ σωστά οργανωμένοι άμυνα των φιλοξενούμενων.

Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκίνησε με τον Ορτέγκα να βρίσκει με όμορφη διαγώνιο πάσα τον Πνευμονίδη, το συρτό γύρισμα του οποίου κόπηκε από τον Καστάνιο, ενώ στο 48’ ο Αστέρας έβγαλε αντεπίθεση, η οποία ολοκληρώθηκε με τον Καλτσά να σουτάρει πάνω στον Τζολάκη, στην πρώτη τελική προσπάθεια εντός εστίας για τους φιλοξενούμενους.

Στο 51’ ο Ολυμπιακός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Ελ Κααμπί να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Τσιντώτα μετά από υπέροχη κάθετη συρτή πάσα του Κοστίνια, νικώντας τον με διπλή προσπάθεια, όμως το γκολ ακυρώθηκε επειδή ο Μαροκινός ξεκίνησε τη φάση όντας πάρα πολύ οριακά σε θέση οφσάιντ.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν, με μια κεφαλιά του Τσικίνιο να περνάει πάνω από την εστία στο 53’, ενώ στο 56’ ο Κοστίνια έκανε συρτό γύρισμα, με τον Τσικίνιο να σουτάρει πάνω σε αμυντικό για το κόρνερ. Στο 58’ ο Asteras AKTOR απάντησε, με τον Εμμανουηλίδη να κάνει όμορφη ατομική προσπάθεια και να αναγκάζει τον Τζολάκη σε δύσκολη επέμβαση με συρτό του σουτ.

Στο 65’ ο Μάρτινς σέντραρε, με τον Άλχο να διώχνει τελευταία στιγμή με κεφαλιά σε κόρνερ, προ του Πνευμονίδη, ενώ στο 73’ ο Ολυμπιακός «άγγιξε» ξανά το γκολ, με τον Τσικίνιο να πλασάρει από πλάγια θέση στην δεξιά κάθετη δοκό του Τσιντώτα, με τον Έσε να υποδεικνύεται σε θέση οφσάιντ στη συνέχεια της φάσης. Στο 76’ ο Ροντινέι σέντραρε και η κεφαλιά του Ελ Κααμπί έφυγε ψηλά άουτ, ενώ οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά στο 82’, με τον Τσιντώτα να βγαίνει έγκαιρα από την εστία του και να διώχνει σε κόρνερ.

Τελικά, τη λύση στον Ολυμπιακό έδωσε ο Γιαζίτσι, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 81' και στο 90'+4' βρήκε χώρο και σκόραρε με τρομερή σουτάρα από μακριά, ενώ στο 90'+7' ο Μαρτίνς έκανε την προσπάθεια από τα αριστερά και πάσαρε στον Νασιμέντο, ο οποίος πάσαρε στον Ελ Κααμπί, που νίκησε τον Τσιντώτα και άνοιξε λογαριασμό για τη φετινή σεζόν.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ, 4-2-3-1): Τζολάκης – Κοστίνια (62’ Μαρτίνς), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα (81’ Μπρούνο)– Έσε (73’ Νασιμέντο), Γκαρθία (62’ Μουζακίτης) – Ροντινέι, Τσικίνιο, Πνευμονίδης (81’ Γιαζίτσι) - Ελ Κααμπί

Asteras AKTOR (Παντελίδης, 4-2-3-1): Τσιντώτας - Άλχο, Καστάνιο (86’ Τριανταφυλλόπουλος), Σίπτσιτς, Σιλά - Έντερ, Γιαμπλόνσκι – Καλτσάς (84’ Τζοακίνι), Μπαρτόλο (69’ Μούμο), Εμμανουηλίδης (69’ Κεντού) – Μακέντα.(84’ Χαραλαμπόγλου)

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτ/νίας), Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας)

4ος: Μιχάλης Ματσούκας (Ευβοίας)

VAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

