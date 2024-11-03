Superleague

Σε αντίθεση με την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στη 10η «στροφή» όλοι οι «μεγάλοι» νίκησαν, με αποτέλεσμα η κατάσταση στη βαθμολογία να παραμείνει αναλλοίωτη.

Στην κορυφή, φυσικά, παραμένει ο Άρης, που νίκησε 3-1 τον Λεβαδειακό, με τους «κίτρινους» να είναι στην πρώτη θέση μετά από 10 αγωνιστικές για πρώτη φορά από τη σεζόν 1979-80.

Ο ΠΑΟΚ, που έφερε «τούμπα» τη Λαμία στη Φθιώτιδα (1-2), παραμένει στον πόντο από τον συμπολίτη, η ΑΕΚ με το διπλό στο Περιστέρι (0-1) επί του Ατρόμητου «έπιασε» εκ νέου τον Ολυμπιακό στην 3η θέση, με τον Παναθηναϊκό, που πέρασε από τον Βόλο (0-1) στο ντεμπούτο Βιτόρια να είναι πάντα… από κοντά! Υπάρχει, φυσικά, μία εκκρεμότητα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγωνιστική, με τον Asteras AKTOR να υποδέχεται τη Δευτέρα (04/11, 17:30) τον ΟΦΗ στην επιστροφή του Μίλαν Ράσταβατς στην Τρίπολη.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Σάββατο (02/11)

Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 2-1

Athens Kallithea-Παναιτωλικός 1-1

Κυριακή (03/11)

Άρης-Λεβαδειακός 3-1

Βόλος-Παναθηναϊκός 0-1

Ατρόμητος-ΑΕΚ 0-1

Λαμία-ΠΑΟΚ 1-2

Δευτέρα (04/11)

Asteras AKTOR-ΟΦΗ (17:30)

Η βαθμολογία

