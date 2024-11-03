Superleague: Οι αλλαγές έφεραν την ανατροπή - Ο ΠΑΟΚ 2-1 στη Λαμία

Έδειξε χαρακτήρα και πέρασε απ’ τη Λαμία με τις αλλαγές του Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι έβαλαν δύσκολα στον «δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος, ωστόσο, επικράτησε 2-1 με ανατροπή στο ΔΑΚ.

Ο πρωταθλητής ήταν αναποτελεσματικός στο πρώτο ημίχρονο και οι Λαμιώτες τον τιμώρησαν με το γκολ του Φουρτάδο στην κόντρα στο 33’. Δύο από τις κινήσεις του Ρουμάνου τεχνικού (που πάλι δεν ήταν στον πάγκο λόγω τιμωρίας) υπέγραψαν την ανατροπή.

Ο Ζίβκοβιτς (59’) έδωσε το σύνθημα τρία λεπτά μετά την είσοδό του με εκτός περιοχής σουτ, ο ΠΑΟΚ άγγιξε την ανατροπή στο 65’ με δοκάρι του Οζντόεφ και τελικά την έκανε στο 75’. Ο Τάισον πλαγιοκόπησε, ο Σαραμαντάς έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της ομάδας του και ο Τισουντάλι σκόραρε από κοντά.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο -1 από την κορυφή και πάει σε εβδομάδα-φωτιά απέναντι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ολυμπιακό.

Στο μυαλό του κόουτς:

Με 3-4-3 παρέταξε τη Λαμία ο Λεωνίδας Βόκολος. Ο Κόστιτς στο τέρμα, Γιαννούτσος, Σιόβας και Κορνέζος στα μετόπισθεν, Ραντόνια (δεξιά) και Σαραμαντάς (αριστερά) πήραν τις πλευρές, με τους Νούνιες και Δοϊρανλή να βρίσκονται στα χαφ, Φουρτάδο και Ρινγκ στα «φτερά», με τον Βλαχομήτρο να είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Λουτσέσκου. Στο τέρμα ήταν ο Κοτάρσκι, με τους Λόβρεν και Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας, ενώ Ότο (δεξιά) και Μπάμπα (αριστερά) ήταν στα μπακ. Σβαμπ και Καμαρά στα χαφ, με τους Ντεσπόντοφ και Τάισον στα «φτερά», ενώ ο Τόμας ήταν στην κορυφή.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με σκοπό να βρει το γρήγορο γκολ που επιθυμούσε και στα πρώτα δέκα λεπτά περίπου είχε τρεις καλές στιγμές. Δύο σε κανονική ροή και μία από στατική φάση. Στο 3ο λεπτό βγήκε κόντρα από τον «δικέφαλο του Βορρά», με τον Ντεσπόντοφ να φεύγει απ’ τα δεξιά και να κάνει το γύρισμα για τον Τόμας που είχε κάνει κίνηση στην περιοχή, αλλά ο Σιόβας έδιωξε σωτήρια. Τρία λεπτά μετά ο Βούλγαρος άσος γέμισε με φάουλ από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε από πολλά κεφάλια, δίχως κάποιος να τη βρει, αλλά ο Κόστιτς δεν αιφνιδιάστηκε και έδιωξε.

Στο 11’, Τάισον και Μουργκ συνεργάστηκαν από τα αριστερά, με τον τελευταίο να κάνει επικίνδυνη σέντρα που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει ο Ντεσπόντοφ, ενώ στη συνέχεια ο Ότο σούταρε με το αριστερό στα σώματα.

Στο 20’ ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 1-0, με τον Ντεσπόντοφ να φεύγει στην πλάτη της άμυνας, να γυρίζει οριακά από τη γραμμή του άουτ και τον Τόμας, όντας υπό πίεση, να μην μπορεί να βρει την μπάλα, η οποία κύλησε παράλληλα με την εστία.

Με φάση διαρκείας απείλησε ο ΠΑΟΚ στο 28ο λεπτό, με τον Σιόβα να ρισκάρει, τον Τόμας να του κλέβει και να μην καταφέρνει σε δύο περιπτώσεις να βρει συμπαίκτη, καθώς έδιωξαν Ραντόνια και Γιαννούτσος.

Η Λαμία με κόντρα επίθεση κόντρα στη ροή του αγώνα έκανε στο 33’ το 1-0. Ο Φουρτάδο έφυγε στην κόντρα, άδειασε τον Λόβρεν και με γλυκό πλασέ εκτέλεσε τον Κοτάρσκι.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» είχε μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 στο 38’. Ο Καμαρά κουβάλησε την μπάλα, φώναξε για φάουλ έξω από την περιοχή, αλλά το παιχνίδι συνεχίστηκε και ο Τάισον που έγινε αποδέκτης της μπάλας αστόχησε με συρτό σουτ από θέση βολής.

Με τη συνταγή του 1-0 έφτασε στο 43’ κοντά σε δεύτερο γκολ η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου. Ο Βλαχομήτρος έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας από κάθετη του Νούνιες και πλάσαρε τον Κοτάρσκι που μπλόκαρε.

Από «δώρο» του Κεντζιόρα είχε μεγάλη ευκαιρία στο 45’, με τον Ρινγκ να απειλεί με κεφαλιά και τον Κροάτη να διώχνει εντυπωσιακά.

Τα πρώτα δέκα λεπτά περίπου του β’ ημιχρόνου κύλησαν δίχως κάποια μεγάλη φάση. Ο Σβαμπ έκανε μακρινό σουτ δίχως τύχη αμέσως μετά την ανάπαυλα και η πρώτη φάση άνηκε στους γηπεδούχους στο 2ο ημίχρονο. Ο Ραντόνια έκανε ωραία σέντρα και ο Βλαχομήτρος με κεφαλιά δίχως ισορροπία έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κοτάρσκι στο 55’.

Η ισοφάριση του ΠΑΟΚ ήρθε στο 59’ με γκολάρα για τον ΠΑΟΚ. Έπειτα από διώξιμο της άμυνας της Λαμίας, ο Ζίβκοβιτς έπιασε εκτός περιοχής σουτάρα, στέλνοντας την μπάλα (που βρήκε λίγο και ο Κόστιτς) στο οριζόντιο δοκάρι και μέσα.

Έξι λεπτά μετά ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο 2-1, με τον Οζντόεφ να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι με κεφαλιά από φάουλ του Ντεσπόντοφ, ενώ στη συνέχεια ο Τισουντάλι δεν μπόρεσε να βρει εστία από πλάγια θέση.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 75’, όταν ο Τάισον πλαγιοκόπησε από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα και ο Σαραμαντάς προσπάθησε να διώξει όπως-όπως, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και ο Τισουντάλι έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Στο 83’ οι φιλοξενούμενοι είχαν διπλή ευκαιρία για να τελειώσουν το παιχνίδι, αλλά δεν το επέτρεψε ο Κόστιτς, βγάζοντας το εκτός περιοχής πλασέ του Τάισον και το εξ επαφής σουτ του Ζίβκοβιτς στην κλειστή του γωνία.

Αυτή ήταν η τελευταία φάση του ματς και για τις δύο πλευρές, με τη Λαμία να δείχνει ότι μετά το 1-2 δεν είχε ψυχικά και σωματικά αποθέματα για να κυνηγήσει την ισοφάριση.

Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος): Κόστιτς - Κορνέζος, Γιαννούτσος, Σιόβας (37’ Γκοτζαμανίδης) - Ραντόνια, Νούνιες, Δοϊρανλής (78’ Ενρίκες), Σαραμαντάς (78’ Μπίκοφ) - Φουρτάδο, Ρινγκ, Βλαχομήτρος (65’ Λέικ)

Στον πάγκο έμειναν: Ρατόν, Αθανασακόπουλος, Ντεντάκης, Μέκιτς, Σάντμπεργκ

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι - Ότο, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα - Σβαμπ (55’ Οζντόεφ), Καμαρά- Ντεσπόντοφ (81’ Τσάλοφ), Μουργκ (55’ Ζίβκοβιτς), Τάισον (89’ Τάισον) - Τόμας (55’ Τισουντάλι)

Στον πάγκο έμειναν: Παβλιένκα, Βιεϊρίνια, Κόλεϊ, Σαμάτα

