Έκανε τη δουλειά. Και την έκανε, με τον Λιβάι να βρίσκει δίχτυα στη μοναδική πολύ καλή στιγμή στο παιχνίδι στη γραμμή κρούσης της ΑΕΚ. Η ομάδα του Αλμέιδα δεν έμεινε να… καταριέται τα δυο δοκάρια του Μάνταλου και έφυγε από το Περιστέρι με το 1-0 επί του Ατρόμητου.

Δεν κατόρθωσαν να εκφράσουν τις επιθετικές του σκέψεις οι γηπεδούχοι, φοβερά αποτελεσματικός ο Μουκουντί στα μετόπισθεν της «Ένωσης». Απαραίτητο ήταν το «τρίποντο» για την ΑΕΚ, το πρώτο μετά τις 29/09 και τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, εντός προγράμματος το αποτέλεσμα για το σύνολο του Πάμπλο Γκαρσία που δεν «επένδυσε» στους βαθμούς που πήρε από το ματς με την Athens Kallithea.

Το δοκάρι του Φαν Φέερτ στο 90' + 5' πήγε να προκαλέσει... σοκ στους φιλοξενούμενους, αλλά μάλλον η τύχη που δεν είχαν στις περιπτώσεις με τον Μάνταλο, πήγε με το μέρος τους για να μη χαθούν βαθμοί.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Πάμπλο Γκαρσία τελικά παρουσίασε τον Ατρόμητο με το 4-4-2, όπου ο Χουτεσιώτης ήταν στα γκολπόστ, αριστερό μπακ ο Κίνι, δεξί ο Μούντες και οι Μανσούρ – Μπρόρσον ήταν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χαφ οι Ουεντραόγκο και Τσιγγάρας είχαν δεξιά τον Μίχορλ – που έπαιρνε προσπάθειες και πιο κεντρικά – αριστερά τον Αθανασίου, ενώ, ο Ουάρντα κινήθηκε πολύ κοντά στον Μπάκου στην επίθεση.

Ο Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ με το απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με την αδιαθεσία του Ρότα, είχε τον Οντουμπάτζο δεξιά, τον Χατζιδαφί αριστερά και τους Μουκουντί – Βίντα στα στόπερ. Ο Στρακόσα φυσικά ήταν στα γκολπόστ. Ο Μάνταλος κινήθηκε μπροστά από τον Σιμάνσκι και τον Περέιρα, ο Άμραμπατ δεξιά, ο Μαρσιάλ αριστερά και ο Λιβάι στην επίθεση.

Το ματς:

Το πρώτο 20λεπτο έφυγε για την ΑΕΚ προσπαθώντας να προσαρμοστεί στα δεδομένα της αναμέτρησης, στο έντονο πρέσινγκ του Ατρόμητου και στη διάθεση που προσπαθούσαν να βγάλουν οι Περιστεριώτες. Ο Μίχορλ όταν έπαιρνε μέτρα και βρισκόταν μπροστά από τους χαφ, αλλά και ο Ουάρντα με τον Αθανασίου πίσω του από αριστερά, ήταν οι πιο κινητικοί. Ο Σιμάνσκι και γενικότερα η «Ένωση» αδυνατούσε να ελέγξει, αλλά το έκανε σταδιακά μετά τα πρώτα 15 λεπτά.

Ο Μουκουντί έβγαινε νικητής σε όλες τις προσωπικές του μονομαχίες, η ομάδα του Αλμέιδα προσπαθούσε να κυκλοφορήσει με υπομονή και ο Λιβάι να βρει τη στιγμή που δεν θα ήταν τόσο κλεισμένος, όσο στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μέρους. Στο 27ο λεπτό ο ορεξάτος Μάνταλος δοκίμασε το πόδι του από απόσταση και με παρέμβαση του Χουτεσιώτη η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ, στο 31’ με πλασέ στην κίνηση είχε ακόμα μια καλή στιγμή.

Ο Ατρόμητος είχε αρχίσει να χάνει τις μάχες και να υποχωρεί, γέμιζε μεν τα μετόπισθεν, αλλά αρκούσε ένα πούλημα της κατοχής και μια σέντρα – ξυράφι του Χατζισαφί για το γκολ. Εκείνος ευνοήθηκε από το λάθος του Ουεντραόγκο και το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι βρήκε τον επερχόμενο Λιβάι για το 1-0 στο 45’ + 2’. Οι Περιστεριώτες «φώναξαν» για επιθετικό φάουλ του Μάνταλου στη φάση, αλλά το γκολ μέτρησε κανονικά.

Ο Πέτρος Μάνταλος που ήταν εκ των διακριθέντων για την ομάδα του Αλμέιδα θα πετύχαινε και δεύτερη φορά το δοκάρι, στο 49’, πάλι με σουτ από τα όρια της περιοχής, πάλε με τον Χουτεσιώτη ν’ ακουμπά την μπάλα. Ωστόσο, ο διεθνής μεσοεπιθετικός θ’ αποχωρούσε αργότερα αναγκαστικά με πρόβλημα τραυματισμού…

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τίποτα απ’ όλα όσα παρουσίασε το πρώτο μέρος. Κινήθηκε σε πολύ πιο χαμηλό τέμπο, με την άμυνα της ΑΕΚ να «καθαρίζει» ό,τι πλησίαζε προς τα καρέ του Στρακόσα, ενώ οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ξεμυτίσουν. Και πάλι, όμως, η διάθεση να ρισκάρουν δεν βγήκε στο χορτάρι. Ακόμα κι όταν ο Γιουμπιτάνα πέρασε στο ματς στο 74ο λεπτό, πάτησε περιοχή από δεξιά, αλλά τα γυρίσματά του δεν έβρισκαν ποτέ συμπαίκτη για να… τρομάξει τον πορτιέρε της ΑΕΚ. Και κάπως έτσι το 1-0 παρέμεινε για την ΑΕΚ, αφού και στο 90' + 5' ο Φαν Φέερτ είδε την μπάλα να σταματά στο δοκάρι και οι φιλοξενούμενοι έφυγαν από τα δυτικά με το καλύτερο αποτέλεσμα, ακόμα κι αν οι καλές τους στιγμές ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού.

MVP: Ο Λιβάι θα μπορούσε λόγω του γκολ, ο Μάνταλος θα μπορούσε λόγω της εμφάνισης και των δοκαριών, ο Μουκουντί θα μπορούσε με τη σταθερότητα στα στόπερ, αλλά και ο Οντουμπάτζο πήρε αρκετό παιχνίδι στα πόδια του. Αλλά θα το δώσουμε στον σκόρερ…

Η «σφυρίχτρα»: Ο Χρήστος Βεργέτης άκουσε τα παράπονα των παικτών του Ατρόμητου για τη φάση του γκολ του Λιβάι. Οι ποδοσφαιριστές του Πάμπλο Γκαρσία «φώναξαν» για επιθετικό φάουλ του Μάνταλου, αλλά δεν υπήρξε κάποια συνέχεια σε αυτό…

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μουντες, Μπρόρσον, Μανσούρ, Κίνι, Ουεντραόγκο, Τσιγγάρας (74’ Γκονζάλες), Αθανασίου (74’ Γιουμπιτάνα), Μίχορλ (60’ Φαν Βέερτ), Ουάρντα (83’ Βρακάς), Μπάκου (83’ Καρλίτος)

ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Βίντα, Χατζισαφί, Οντουμπάτζο, Σιμάνσκι, Μάνταλος (68’ Λιούμπισιτς), Άμραμπατ (72’ Ελίασον), Γκαρσία (72’ Πιερό), Μαρσιάλ, Περέιρα (72’ Γιόνσον)

