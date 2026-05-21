Super League: Πρώτος σκόρερ ο Ελ Κααμπί, κορυφαίοι Έλληνες Τεττέη και Φούντας

Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Super League και παρά την... συγκινητική προσπάθεια του Τσούμπερ, ο Ελ Κααμπί αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 18 τέρματα (έπαιξε σε 28 ματς), παρά την αγωνιστική του καθίζηση με την επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο πρωταθλητής με την ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς πέτυχε 17 γκολ (σε 29 συμμετοχές), ενώ ο Πεντρόσο του Λεβαδειακού έβαλε 13 τέρματα (σε 30 αγώνες).

Ο Ανδρέας Τεττέη του Παναθηναϊκού και ο Ταξιάρχης Φούντας του ΟΦΗ είναι οι πρώτοι Έλληνες σκόρερ του πρωταθλήματος. Πέτυχαν εννέα γκολ έκαστος (ο Τεττέη τέσσερα με την Κηφισιά και πέντε με τον ΠΑΟ).

Αναλυτικά:

18 ΓΚΟΛ: Ελ Κααμπί (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

17 ΓΚΟΛ: Γιόβιτς (ΑΕΚ)

13 ΓΚΟΛ: Πεντρόσο (ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

12 ΓΚΟΛ: Μπαρτόλο (ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ),

11 ΓΚΟΛ: Όζμπολτ (ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

10 ΓΚΟΛ: Μπάκου (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ), Πόμπο (ΚΗΦΙΣΙΑ), Ταρέμι (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), Σαλσίδο (ΟΦΗ)

9 ΓΚΟΛ: Φούντας (ΟΦΗ), Τεττέη (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ΚΗΦΙΣΙΑ)

8 ΓΚΟΛ: Τούπτα (ΑΕΛ), Μακέντα (ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ), Κωνσταντέλιας, Οζντόεφ, Γερεμέγεφ (ΠΑΟΚ/ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

7 ΓΚΟΛ: Τσούμπερ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ), Λάμπρου (ΒΟΛΟΣ), Παλάσιος (ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ), Νους (ΟΦΗ), Παντελίδης (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ΚΗΦΙΣΙΑ), Μάτσαν (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ), Γιακουμάκης (ΠΑΟΚ)

6 ΓΚΟΛ: Τάισον (ΠΑΟΚ)

5 ΓΚΟΛ: Πινέδα, Βάργκα, Κοϊτά (ΑΕΚ), Σαγκάλ, Πασάς (ΑΕΛ), Γιουμπιτάνα (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ), Κωστή, Βέρμπιτς (ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ), Σφιντέρσκι, Μπακασέτας (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), Άλεξιτς (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ)

4 ΓΚΟΛ: Λιούμπισιτς (ΑΕΚ), Πέρες, Γκαράτε (ΑΕΛ), Μορόν (ΑΡΗΣ), Κόμπα, Χάμουλιτς, Τζόκα, Χουάνπι (ΒΟΛΟΣ), Λαγιούς (ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ), Τσικίνιο, Ροντινέι (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), Νέιρα (ΟΦΗ), Γεντβάι, Ζαρουρί, Ταμπόρδα (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), Ενκολολό, Αγκίρε (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ), Ίβαν (ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ), Πέλκας (ΠΑΟΚ)

3 ΓΚΟΛ: Μάνταλος, Μαρίν, Ζίνι (ΑΕΚ), Ράτσιτς, Ντούντου, Γκάρε, Καντεβέρε (ΑΡΗΣ), Κετού (ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ), Μουτουσαμί, Τσαντίλας, Μανσούρ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ), Ουρτάδο (ΒΟΛΟΣ), Λαρουσί, Χριστόπουλος (ΚΗΦΙΣΙΑ), Συμελίδης, Μπάλτσι (ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ), Ζέλσον Μάρτινς (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), Τζούρισιτς (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), Φάρλεϊ Ρόσα, Γκαρσία (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ), Μάρας, Τεϊσέιρα (ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ), Χατσίδης, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Μύθου (ΠΑΟΚ)

