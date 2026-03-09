Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση τον τελευταίο καιρό και έχει ανοδική πορεία. Έτσι, έχει «φτιάξει» τον κόσμο του ενόψει της συνέχειας της φετινής σεζόν.

Δύο εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ, είναι οι Ανδρέας Τεττέη και Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο ένας αποτελεί χειμερινή μεταγραφή και ο άλλος… εσωτερική μεταγραφή.

Ο Ταμπόρδα άρπαξε από τα «μαλλιά» τις ευκαιρίες που του δόθηκαν. Και από εκεί που δεν έπαιζε καθόλου, τώρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του «Τριφυλλιού».

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.