Στο top-4 των ξένων σκόρερ του Ολυμπιακού μπήκε ο Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε στο Παγκρήτιο, επικρατώντας 3-0 του ΟΦΗ για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός επιθετικός, λίγες ημέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, γιόρτασε με τον ιδανικότερο τρόπο. Άνοιξε το σκορ στο 30’ με άπιαστη κεφαλιά και στο 70’ πέτυχε το 20ό του φετινό γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά το τρίποντο για τους Πειραιώτες.

Πέρα όμως από τη σημασία της νίκης, το απόγευμα στην Κρήτη είχε και ιστορικό χαρακτήρα. Με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο, ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 80 τέρματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε 127 συμμετοχές, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Ίλια Ίβιτς, ο οποίος είχε πετύχει επίσης 80 γκολ αλλά σε 146 αγώνες.

Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι πλέον μόνο τρεις ξένοι ποδοσφαιριστές έχουν περισσότερα γκολ στην ιστορία των «ερυθρόλευκων»: Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς (158), Τζιοβάνι (98) και ο συμπατριώτης του και συμπαίκτης του, Γιουσέφ Ελ Αραμπί (94).

Ο Ελ Κααμπί βρίσκεται πλέον στην 4η θέση της σχετικής λίστας και συνεχίζει με ρυθμό που τον φέρνει όλο και πιο κοντά στην κορυφή των κορυφαίων ξένων σκόρερ του συλλόγου.

Οι δηλώσεις του Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Πάντα η καρδιά μου είναι εδώ, πάντα ήθελα να συνεχίσω. Η οικογένειά μου είναι ευτυχισμένη στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου. Ελπίζω να συνεχίσω για πολύ καιρό εδώ, να συνεχίσω να σκοράρω και να βοηθάω την ομάδα».

Για το πού θα σταματήσει στο σκοράρισμα: «Θα φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται, θα είμαι εδώ όσο μπορώ, να βοηθάω τον Ολυμπιακό. Νιώθω ότι εδώ είναι η οικογένειά μου. Θα είμαι εδώ για να βάζω πολλά πολλά γκολ για τον Ολυμπιακό».



