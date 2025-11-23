Χωρίς να πιάσει υψηλά επίπεδα απόδοσης, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-0 της Κηφισιάς στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, συνεχίζοντας το κυνήγι της κορυφής, στην οποία είναι ο Ολυμπιακός με 28 βαθμούς και στο +2 από τον Δικέφαλο.

Σαν το παλιό, καλό κρασί ο Τάισον, που όσο περνούν τα ματς τόσο ανεβάζει στροφές και κάνει τη διαφορά. Με δύο δικά του γκολ στο τέλος, ο έμπειρος Βραζιλιάνος κλείδωσε το τρίποντο, οδηγώντας τον Δικέφαλο σε μια καθαρή νίκη και επιβεβαιώνοντας πως παραμένει πολύτιμο γρανάζι στη μηχανή του Λουτσέσκου.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε τον ΠΑΟΚ με 4-2-3-1 και τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια. Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης και Τέιλορ απάρτιζαν την τετράδα της άμυνας, με τον Οζντόεφ και Μεϊτέ στον άξονα. Ζίβκοβιτς στο δεξί άκρο της επίθεσης, Τάισον στο αριστερό και Πέλκας πίσω από τον προωθημένο Γιακουμάκη.

Ανάλογο σύστημα και από τον Σεμπάστιαν Λέτο, που ξεκίνησε κάτω από τα γκολπόστ τον Ξενόπουλο. Η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι και Χουχούμη, με τους Ρουκουνάκη και Έμπο να συνθέτουν το δίδυμο στα χαφ. Τζίμας στο δεξί «φτερό», Αντόνισε στο αριστερό και Εσκιβέλ σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Τεττέη.



Το ματς:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό και τις ομάδες να κυνηγούν το γρήγορο γκολ. Ο ΠΑΟΚ κυρίως από την πλευρά του Ζίβκοβιτς προσπαθούσε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της Κηφισιάς, ενώ από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να χτυπήσουν με τον Τεττέη, ο οποίος στις περισσότερες μονομαχίες με τα στόπερ του Δικεφάλου έβγαινε νικητής.

Η μεγαλύτερη στιγμή ήρθε για την Κηφισιά στο 5', όταν ο Τεττέη έβαλε σωστά το σώμα του και άφησε πίσω τον Μιχαηλίδη, έστρωσε στον Τζίμα, το σουτ του οποίου από το ημικύκλιο της περιοχής έδιωξε σε κόρνερ ο Παβλένκα. Προϊόντος του χρόνου και βλέποντας τον ΠΑΟΚ να έχει μια ραθυμία στο παιχνίδι του, η Κηφισιά ανέβαζε την πίεσή της και την έντασή της. Αυτό οδήγησε σε πολλά λάθη τον Δικέφαλο, και σε πολλά κλεψίματα υπέρ της ομάδας του Λέτο.

Μέχρι το 30', όπου και ο ΠΑΟΚ άρχισε να παίζει με περισσότερη ενέργεια, η ομάδα του Λουτσέσκου δεν μπορούσε να πατήσει περιοχή. Τότε ο Πέλκας σκόραρε έπειτα από παράλληλη του Γιακουμάκη, με το γκολ όμως να ακυρώνεται σωστά για οφσάιντ στον Έλληνα επιθετικό. Το σουτ του Τάισον ένα λεπτό αργότερα μπλόκαρε ο Ξενόπουλος, με τους γηπεδούχους να μετουσιώνουν σε γκολ την πίεσή τους στο 43'.

Ο Ζίβκοβιτς μετά από ωραία ενέργεια κέρδισε το κόρνερ, το εκτέλεσε ο ίδιος με τον Οζντόεφ να παίρνει την κεφαλιά, την μπάλα να κοντράρει στον Σιμόν και να καταλήγει στα δίχτυα της Κηφισιάς για το 1-0 του ΠΑΟΚ, το οποίο του έδωσε αυτοπεποίθηση για το δεύτερο μέρος. Παράλληλα, ήταν το πρώτο τέρμα του Δικεφάλου σε πρώτο ημίχρονο στην έδρα του στο πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως και το πρώτο, με τον Παβλένκα να κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση. Ο Εσκιβέλ έκανε το γύριστό και ο Τσέχος γκολκίπερ απέκρουσε στο αριστερό παραθυράκι του. Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση με δύο ευκαιρίες, αμφότερες με δημιουργό τον Σάστρε. Αρχικά ο Πέλκας δεν μπόρεσε με προβολή να αξιοποιήσει τη σέντρα του Ισπανού μπακ, ενώ ο Γιακουμάκης έπειτα από εκτέλεση πλαγίου του Σάστρε, ρόλαρε ωραία στην πλάτη του Πόκορνι και σούταρε, με τον Ξενόπουλο να μπλοκάρει.

Έκτοτε ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αρκετά και για περίπου 20 λεπτά δεν έγινε κάτι αξιόλογο στο ματς, με την Κηφισιά να παραμένει εντός παιχνιδιού. Μέχρι να έρθει το 73ο λεπτό, όπου ο διαιτητής Κόκκινος έδειξε δεύτερη κίτρινη στον Σόουζα και η ομάδα του Λέτο έμεινε με δέκα παίκτες. Το ματς έγειρε ξεκάθαρα υπέρ του Δικεφάλου, ο οποίος κυκλοφορούσε την μπάλα υπομονετικά και δίχως πίεση.

Εκμεταλλευόμενος τα κενά στην άμυνα των φιλοξενούμενων, ο ΠΑΟΚ χτυπούσε στις αντεπιθέσεις και από δύο τέτοιες κατάφερε και κλείδωσε το ματς. Ο Τάισον με δυνατά σουτ σκόραρε δις και πανηγύρισε με... μπαστούνι, δείχνοντας σε όλους πως ακόμα και στα 38 του, παραμένει από τους κορυφαίους της ομάδας.

MVP: Ο Τάισον ήταν πολύ κινητικός καθόλη τη διάρκεια του αγώνα με πολλές καλές ενέργεις, με τα δύο γκολ στο φινάλε να αποτελούν το κερασάκι στην τούρτα.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Κόκκινος είχε κακή διαιτησία και δεν βοήθησε τον ρυθμό του αγώνα. Δεν ήταν ξεκάθαρο αν άφηνε το σκληρό παιχνίδι ή αν δεν επέτρεπε τις πολλές επαφές, καθώς σφύριζε με διαφορετικά κριτήρια σε κάποιες φάσεις, εκνευρίζοντας τους παίκτες και των δύο ομάδων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.