Το όνειρο της Νέας Τούμπας πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στο να γίνει πραγματικότητα στον ΠΑΟΚ!



Λίγο αφότου ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την πληροφορία πως ο Α.Σ. ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο που συνέταξε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σχετικά με το νέο γήπεδο του «Δικέφαλου του Βορρά», ήρθε και η κοινή ανακοίνωση ΠΑΕ και ΑΣ!



Όπως αναφέρεται και επίσημα, το μνημόνιο που συντάχθηκε από την ΠΑΕ έγινε ομόφωνα αποδεκτό με ψήφους 15-0 από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, κάτι που σημαίνει ότι έγινε πραγματικότητα ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό βήμα προς την ανέγερση της Νέας Τούμπας!

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:



«Το προτεινόμενο από την ΠΑΕ μνημόνιο συναντίληψης, που ήταν προϊόν συνεχούς διαβούλευσης και συνεργασίας, έγινε ομόφωνα αποδεκτό, με ψήφους 15-0 από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη.

Στη χρονιά που ο σύλλογος θα γιορτάσει τα 100 του χρόνια, όλοι μαζί ενωμένοι, θα προχωρήσουμε και θα στείλουμε το μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.



Το όνειρο, πλέον, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα…



ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΑΣ ΠΑΟΚ

Πέμπτη 20.11.2025».



Περισσότερα σε λίγο...

