Super League: Απολαυστικός ο Παναθηναϊκός στις Σέρρες, 0-3 τον Πανσερραϊκό

Πράσινη μαγεία, με αύρα Ράφα Μπενίτεθ και... νίκη κόντρα και στην γκίνια! Σε ένα ματς που γκάζωσε μετά το 30' ο Παναθηναϊκός, με τη συμπαράσταση περισσότερων από 2,5 χιλιάδων οπαδών του που έκαναν... απόβαση, επικράτησε 3-0 στις Σέρρες σε αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League!

Eκπληκτική εμφάνιση από Γέντβαϊ, η οποία και επισφραγίστηκε με ένα ΜΥΘΙΚΟ γκολ με ανάποδο ψαλίδι στο 60' για το 2-0, δυο ασίστ από Τετέ και από ένα γκολ για Ζαρουρί-Μπακασέτα. Τρομερή καθοδήγηση από τον Ισπανό τεχνικό που με συγκεκριμένες κινήσεις και οδηγίες από τον πάγκο, άλλαξε τη φιλοσοφία και κυρίως τη νοοτροπία της ομάδας του.

Επιπλέον δυο ατυχίες για τους «πράσινους» καθώς αρχικά ο Τσιριβέγια και εν συνεχεία ο Λαφόν, έγιναν αναγκαστικά, αλλαγές με τους Τσέριν και Κότσαρη να παίρνουν τις θέσεις τους.

Στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά στρέφεται ο Πανσερραϊκός την επόμενη αγωνιστική, ματς-φωτιά τα επόμενα για τον Παναθηναϊκό, με Στουρμ Γκρατς εντός για το Europa League, ΑΕΚ στη Λεωφόρο για το πρωτάθλημα.

Στο μυαλό των κόουτς:

Το 4-2-3-1 επέλεξε στο ντεμπούτο του Χεράρ Σαραγόσα. Τιναλίνι στην εστία και άμυνα απαρτιζόμενη από Λύρατζη, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν. Στον άξονα Λιάσος, Δοϊρανλής, μεσοεπιθετικοί οι Γκριν, Νάνελι, Μπρουκς και στην κορυφή ο Καρέλης.

Ο Παναθηναϊκός παρετάχθη από τον Ράφα Μπενίτεθ με σύστημα 4-2-3-1. Ο Λαφόν στο τέρμα, με τους Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Σιώπης και Μπακασέτας στον άξονα, ενώ Τετέ και Ζαρουρί βρίσκονταν στα άκρα και ο Πάντοβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Χαμηλό τέμπο στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με μοιρασμένη κατοχή και τον Πανσερραϊκό να μην είναι διστακτικός στις κινήσεις του στο γήπεδο. Αυτό αποδείχθηκε και στο έβδομο λεπτό, όταν ο Λιάσος ελευθέρωσε αριστερά τον Κάλινιν, που πήρε την μπάλα, «ζύγισε» το πόδι του και σέντραρε, ο Νούνελι έκανε την κεφαλιά, με εξαιρετικό άλμα, στο δεύτερο δοκάρι, αλλά η κεφαλιά πέρασε άουτ.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, δεν έδειχνε καλά δείγματα στο πρώτο διάστημα του ματς με τους παίκτες του Σαραγόσα, να πιέζουν προκειμένου να δημιουργήσουν καλές συνθήκες μπροστά στην εστία του Λαφόν. Στο 13' ήρθε η πρώτη, πραγματική, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό. Ίδιο σκηνικό με τον Κάλινιν από τα αριστερά να κάνει εξαιρετική ενέργεια και να γυρίζει παράλληλα εντός περιοχής, η μπάλα πέρασε από όλους και έφτασε στον Νούνελι, που έκανε πλασέ εξ' επαφής, αλλά ο Λαφόν με τεράστια επέμβαση, έσωσε τον Παναθηναϊκό, διατηρώντας το 0-0.

Με τους Τετέ και Μλαντένοβιτς να έχουν παρουσία μόνο μέσω του... φύλλου αγώνος, ο Πανσερραϊκός εκμεταλλευόταν τα κενά που άφηναν οι προαναφερθέντες, παίζοντας από την πλευρά του «μόνου» Γέντβαϊ και κατέληγαν στο πεδίο δράσης του Σέρβου, για να απειλήσουν τον Παναθηναϊκό, κάτι που είχε «κυκλώσει» ο Σαραγόσα.

Περνώντας το πρώτο 25λεπτο, ο Παναθηναϊκός, σιγά-σιγά, ανέβασε τις εντάσεις του, αλλά και τα μέτρα του στο γήπεδο κερδίζοντας δυο κόρνερ τα οποία πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Ωστόσο το παιχνίδι του «τριφυλλιού», ήταν αρκετά «μονόπατο» με τις περισσότερες επιθέσεις να εκφράζονται από τη δεξιά πτέρυγα και τον Γέντβαϊ, που αναγκαζόταν να παίξει και για τον Τετέ.

Από το σημείο εκείνο και έπειτα το «τριφύλλι» ανέβαζε, όλο και περισσότερο την απόδοση του, κυκλοφορώντας την μπάλα πιο ορθολογικά, με τον Τετέ, να συγκλίνει περισσότερο, αφήνοντας περισσότερους χώρους, στους χαφ του Παναθηναϊκού να ανοιχτούν. Ο Πανσερραϊκός, κατάλαβε ότι οι φιλοξενούμενοι, άλλαξαν την προσέγγισή τους και μετά από δυο «προειδοποιητικές» στατικές φάσεις με Γένταϊ και Πάλμερ-Μπράουν ήρθε η πρώτη καλή στιγμή από πλευράς Παναθηναϊκού, η οποία άλλαξε τις ισορροπίες.

Φοβερή ενέργεια του Τσιριβέγια, που ελευθερώθηκε με περιστροφή από το μαρκάρισμα αντιπάλου, σήκωσε το κεφάλι, τροφοδοτώντας τον Τετέ, ο Βραζιλιάνος από τα δεξιά έμεινε όρθιος, πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα στις παρυφές της περιοχής και ο Ζαρουρί με εξαιρετικό, εν κινήσει πλασέ, νίκησε τον Τιναλίνι, ανοίγοντας το σκορ.

Ωστόσο αμέσως μετά το γκολ ο Ράφα Μπενίτεθ, προχώρησε, στην πρώτη, αναγκαστική αλλαγή του Τσιριβέγια, που ένιωθε ενοχλήσεις από νωρίτερα, με τον Τσέριν να παίρνει τη θέση του δίπλα στον Σιώπη. Στο 43' Λαφόν και Καρέλης είχαν μια δυνατή σύγκρουση και βρέθηκαν για αρκετή ώρα στο έδαφος, όπου δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες με το ιατρικό τιμ των δυο ομάδων να δίνει την έγκριση να συνεχίσουν.

Στην εκπνοή του πρώτου μέρους, ο Παναθηναϊκός έχασε μια ακόμη πολύ καλή ευκαιρία για να κάνει το 0-2. Ο Μπακασέτας εντός περιοχής βρίσκει τον Πάντοβιτς, αυτός σήκωσε στον Τετέ, που στην κίνηση έκανε το πλασέ, αλλά αστόχησε από καλό σημείο.

Μια άλλη ομάδα παρουσιάστηκε στο δεύτερο μέρος, της αναμέτρησης. Αφενός σε πρόσωπα, καθώς η ατυχία με τους τραυματισμούς συνεχίστηκε, με τον Λαφόν να περνά και αυτός εκτός, με τον Κότσαρη να παίρνει, αναγκαστικά τη θέση του. Οι «πράσινοι» όμως μπήκαν δυναμικά και έχασαν δυο ευκαιρίες με Μπακασέτα και Τσέριν να απειλούν, αλλά τη μια ο Τιναλίνι και την άλλη ο Ντε Μάρκο με το σώμα κράτησαν το 1-0.

Ωστόσο στο 60' ήρθε η πλέον μαγική φάση που στιγμάτισε το ματς. Ο Τετέ από τα δεξιά έκανε την ενέργεια, σέντραρε στην περιοχή και ο προωθημένος Γέντβαϊ με ανάποδο ψαλίδι, έγραψε το 2-0, βάζοντας φωτιά στην εξέδρα των φίλων του Παναθηναϊκού.

Στο 64' με το ματς εντελώς διαφορετικό πλέον, ο Τετέ απείλησε και για γκολ, αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ.

Στο 69' ήρθε και η... σφραγίδα για τον Παναθηναϊκό με το ανέβασμα του Μλαντένοβιτς από τα αριστερά την πάσα στην περιοχή με στόχο τον Πάντοβιτς, αυτός έπαιξε ομαδικά πασάροντας στον Μπακασέτα, που με μονοκόμματο σουτ έγραψε το 0-3.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.