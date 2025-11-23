Bassket League: Άνετο πέρασμα του Ολυμπιακού από το Παλατάκι, 81-92 τον ΠΑΟΚ

Πραγματοποιώντας μια σοβαρή και συγκεντρωμένη εμφάνιση από την αρχή μέχρι και το τέλος του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 92-81 του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, παραμένοντας έτσι μόνοι πρώτοι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με το απόλυτο των νικών!

Από το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και έπειτα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «έχτισε» διψήφιες διαφορές στις παρυφές των 20 πόντων, μην κοιτώντας ποτέ ξανά πίσω της παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του «δικεφάλου του βορρά» με τους Τζάκσον και Μέλβιν να μπουν στη διεκδίκηση του αγώνα. Το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν οι φιλοξενούμενοι ήταν να ροκανίσουν τη διαφορά στο φινάλε του ματς.

Κορυφαίος όλων ήταν ο Σέιμπεν Λι, με τον Αμερικανό γκαρντ των Πειραιωτών να πραγματοποιεί το καλύτερο παιχνίδι του με τα «ερυθρόλευκα», ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 24 πόντους (5/6τρ., 3/4δ., 3/5β.) και 5 ασίστ! Εξαιρετικοί ήταν ακόμα οι Βεζένκοφ (16π., 6ρ.), Γουόρντ (12π., 5ρ.) και Φουρνιέ (10π., 3ρ., 2ασ.).

Για τον ΠΑΟΚ, που είδε το νικηφόρο σερί πέντε αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις να λαμβάνει τέλος, ξεχώρισαν Τζάκσον και Μέλβιν με 18 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Αρκετά δυναμικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει ορεξάτος στο παρκέ και με τα τρίποντα των Βεζένκοφ και Γουόρντ, αλλά και το δίποντο του Ντόρσεϊ, προηγήθηκε με 8-4 στο πρώτο τρίλεπτο. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και με πρωταγωνιστή τον Μέλβιν ισοφάρισε στο 8-8 ένα λεπτό αργότερα, προτού αναλάβει δράση η «ερυθρόλευκη» άμυνα και κρατήσει χαμηλά τους γηπεδούχους. Την ίδια ώρα, οι Βεζένκοφ και Λι πέτυχαν από 6 και 5 πόντους αντίστοιχα, στέλνοντας τη διαφορά για πρώτη φορά στο +10 και το 21-11 στο 8ο λεπτό.

Και ενώ όλα έδειχναν... μομέντουμ για τους Πειραιώτες, οι Θεσσαλονικείς με ένα γρήγορο 6-0 σερί δια χειρός Τζόουνς και Κόνιαρη μείωσαν τη διαφορά (17-21), προτού ο Τζάκσον με ένα «ανόητο» φάουλ στο κέντρο στο φινάλε της περιόδου πάνω στον Λι, στείλει τον Αμερικανό γκαρντ στις βολές για το 17-23 της περιόδου!

Εξαιρετικός και πολύ γρήγορος ήταν ο ρυθμός του αγώνα και στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί όπου αμφότερες οι ομάδες προσπάθησαν να ξεδιπλώσουν στο παρκέ τις επιθετικές τους αρετές. Με γκολ-φάουλ του Χολ και ένα τρίποντο του Παπανικολάου, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν για πρώτη φορά με +12 (12-29), με τους Τζάκσον και Μάλβιν από τη μία και τους Φουρνιέ και Λι από την άλλη να ανταλλάζουν καλάθια για το 34-24 στο 13ο λεπτό!

Με τον Ολυμπιακό να κυκλοφορεί εξαιρετικά την μπάλα και να βρίσκει εύκολα καλάθια με τους Λι και Φουρνιέ, η διαφορά πήγε εκ νέου στο +12 (26-38) 1,5 λεπτό μετά. Και πάλι όμως, η μαχητικότητα του «δικεφάλου του βορρά» δεν επέτρεψε στους πρωταθλητές Ελλάδας να ξεφύγουν στο σκορ. Κρατώντας τους «ερυθρόλευκους» χωρίς πόντο για 4 λεπτά, ο ΠΑΟΚ έτρεξε ένα σερί 7-0 με τους Μπράουν, Ντίμσα και Μουρ, μειώνοντας στου 6 (33-38), με τον Λι (18π. στο ημίχρονο) να παίρνει το «όπλο» του και με δύο back-to-back τρίποντα και μια ασίστ στον Μιλουτίνοφ, να γράφει το 48-38 στα τελευταία δευτερόλεπτα. Στο φινάλε, ο Κόνιαρης «μιμήθηκε» τον Αμερικανό γκαρντ και με ένα τρελό τρίποντο εκτός ισορροπίας έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 48-41!

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός ήλεγξε τον ρυθμό μέσω της άμυνάς του και της κυριαρχίας του Μιλουτίνοφ στις δύο ρακέτες, κρατώντας τον ΠΑΟΚ χαμηλά στο σκορ. Την ίδια στιγμή, οι πρωταθλητές Ελλάδας με πολυφωνία στην επίθεση και κινητήριο μοχλό τον Βεζένκοφ, βρήκαν τον δρόμο προς το «ασπρόμαυρο» καλάθι και ανέβασαν για ακόμη μια φορά απόψε τη διαφορά στο +12 και το 56-44 στο 24ο λεπτό. Μάλιστα, πετυχαίνοντας μόλις ένα καλάθι στα επόμενα 3,5 λεπτά, οι Θεσσαλονικείς είδαν τους Γουόκαπ, Γουόρντ και Βεζένκοφ να εκτοξεύουν τη διαφορά στο +19 για το 68-49 και λίγο αργότερα για το 71-52 στο 28'. Δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Ντόρσεϊ με λέι απ στο τρανζίσιον άγγιξε το +20 (53-73), με τον συγκινητικό Τζάκσον να πετυχαίνει τον δέκατο πόντο τους στην περίοδο και να γράφει το 73-56 της περιόδου.

Κάπως έτσι, η τέταρτη και τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το +20 μέχρι και τα μέσα του δεκαλέπτου. Σε εκείνο το σημείο, λίγο η χαλάρωση των φιλοξενούμενων, λίγο ο «εγωισμός» του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με τα καλάθια των Ντίμσα και Τζάκσον, μάζεψαν τη διαφορά για το τελικό 92-81.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-48, 56-73, 81-92.

