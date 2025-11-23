Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Εντός έδρας ήττα με τριάρα για τη Στουρμ πριν έρθει στο ΟΑΚΑ

Συνεχίζεται το ντεφορμάρισμα της Στουρμ Γκρατς, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League (27/11, 22:00).

Πράγματι, η αυστριακή ομάδα υπέστη εντός έδρας ήττα με σκορ 3-1 από τη ΛΑΣΚ για τη 13η αγωνιστική της Bundesliga. Mετά από αυτό το αποτέλεσμα, έμεινε χωρίς νίκη για τέταρτο συνεχόμενο ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Στουρμ ήταν αυτή που προηγήθηκε στο σκορ, καθώς βρήκε γκολ με τον Οτάρ Κιτεϊσβίλι μόλις στο 7ο λεπτό. Παρόλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι γύρισαν το ματς με δύο τέρματα μέσα σε δύο λεπτά, από τον Κάσπερ Γιόργκενσεν στο 25' και τον Μόουζες Ουσόρ στο 27'. Το τελικό 1-3 διαμορφώθηκε από τον Κριστόφ Ντανέκ στο 60ο λεπτό.

Μετά από αυτή την ήττα, οι δύο ομάδες πλέον ισοβαθμούν στους 22 βαθμούς και βρίσκονται στο -3 από την πρωτοπόρο Ζάλτσμπουργκ. Η Στουρμ, ωστόσο, έχει ένα ματς λιγότερο.

Στουρμ Γκρατς (Κουμπάουερ): Γιούνγκβιρτ - Σισέ (73' Φλέκερ), Αλεμάο, Αντράντε - Γιόργκενσεν, Μπογκάρντε, Χόρβατ (85' Κουλιμπαλί), Μπέλο - Ντανέκ, Ουσόρ (90'+2' Λανγκ), Αντενιράν (73' Καλάιτζιτς).

