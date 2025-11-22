O Ολυμπιακός δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο ματς της 11ης αγωνιστικής της Super League και με σκορ 3-0 αποσπάστηκε πέντε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και έξι από την ΑΕΚ, που παίζουν την Κυριακή. Οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν τώρα την προσοχή τους στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, όπου θα κυνηγήσουν ότι καλύτερο μπορούν για να πλησιάσουν την 24η θέση της βαθμολογίας.

Σκαριά του Ορτέγκα για κόκκινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο αγνόησε ο διαιτητής Σιδηρόπουλος, ο οποίος δεν έδειξε καν κίτρινη!

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ήταν ο Τζολάκης, στόπερ οι Ρέτσος-Πιρόλα, ενώ ο Ροντινέι με τον Ορτέγκα στα μπακ. Νασιμέντο και Έσε στα χαφ με τον Τσικίνιο μπροστά τους, με τους Μαρτίνς και Ποντένσε στα «φτερά», ενώ ο Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Με 4-3-3 παρέταξε τον Ατρόμητο ο Ντούσαν Κέρκεζ. Στο τέρμα ο Χουτεσιώτης, με τους Τσακμάκη και Σταυρόπουλο στα στόπερ, Κίνι και Ούρονεν στα μπακ. Μουτουσαμί, Μίχορλ και Τσιγγάρας στα χαφ, Γκαρθία και Μπάκου στα άκρα, με τον Οζέγκοβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά ο Ατρόμητος ήταν συμπαγής. Μάλιστα, ήταν εκείνος που έφτιαξε την πρώτη μεγάλη φάση, με τον Τσιγγάρα να σεντράρει από τα δεξιά, τον Οζέγκοβιτς να παίρνει την κεφαλιά στο 8 ‘και τον Τζολάκη να αποκρούει αρχικά, ενώ στη συνέχεια μπλόκαρε προ του Μπάκου.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή των Πειραιωτών σημειώνεται στο 12’, όταν σε φάση διαρκείας οι Νασιμέντο, Τσικίνιο και Ρέτσος σούταραν στα σώματα, με τον Ελ Κααμπί να πλασάρει άτσαλα, με αποτέλεσμα ο Χουτεσιώτης να μπλοκάρει με άνεση. Τέσσερα λεπτά μετά ο Ποντένσε σούταρε εκτός περιοχής λίγο πάνω από την αντίπαλη εστία και στο 20’ η μπάλα πέρασε εκτός από το κόρνερ του Ροντινέι απ’ τα δεξιά και την προσπάθεια του Νασιμέντο να απειλήσει.

Από τα μέσα του ημιχρόνου και μετά, ο Ολυμπιακός άρχισε να ανεβάζει στροφές, να παίζει πιο ψηλά και περισσότερη ένταση, δίχως να βρει, βέβαια, τη μεγάλη φάση. Στο 36’ έγινε η φάση που ξεκλείδωσε την αντίπαλη άμυνα. Σε μαρκάρισμα του Τσακμάκη στον Ελ Κααμπί, οι «ερυθρόλευκοι» φώναξαν για πέναλτι, με το VAR να φωνάζει τον Σιδηρόπουλο για onfield, με τον έμπειρο ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Μαροκινός ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό χτύπημα έστειλε την μπάλα στη δεξιά πλευρά του Χουτεσιώτη και ψηλά στο 37ο λεπτό.

Στο 43’ ο Ροντινέι σέντραρε από τα δεξιά, ο Ρέτσος αστόχησε -υπό πίεση- με κεφαλιά. Στις καθυστερήσεις ο Ολυμπιακός είχε δύο πολύ μεγάλες φάσεις για το 2-0. Στο 45’+1’ ο Νασιμέντο έκανε ωραίο άνοιγμα για τον Ποντένσε που από τα αριστερά γύρισε, με τον Τσικίνιο να αστοχεί με άτσαλο -υπό πίεση- τελείωμα από πολύ καλή θέση. Λίγο μετά, ο Ολυμπιακός πίεσε και κέρδισε με τον Ορτέγκα που τροφοδότησε τον Ποντένσε, ο οποίος γύρισε για την καρδιάς της άμυνας, με τον Ζέλσον να κάνει ελιγμό και συρτό σουτ στο αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτης.

Ο Ολυμπιακός θέλησε να ζεσταθεί για το β’ μέρος με το σουτ του Ζέλσον στο 49’, αλλά πέρασε μακριά από την εστία του Χουτεσιώτη. Στο 50’ όμως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τεράστια ευκαιρία για το 2-0. Ο Ροντινέι πλαγιοκόπησε, πάτησε περιοχή, με τον Χουτεσιώτη να διώχνει το γύρισμά του και στη συνέχεια ο Ποντένσε πήρε και έχοντας την εστία… πιάτο σούταρε πάνω στον αντίπαλο γκολκίπερ. Στο επόμενο λεπτό ο Πιρόλα είχε άστοχη κεφαλιά μετά το κόρνερ του Ροντινέι.

Στο 56’ είχε κι άλλη μεγάλη ευκαιρία η ομάδα του Μεντιλίμπαρ για να διπλασιάσει τα τέρματά της. Ο Ζέλσον έτρεξε στην αντεπίθεση και μοίρασε κάθετα για τον Τσικίνιο που αστόχησε από θέση βολής. Μεγάλη ευκαιρία είχε και στο 58’ ο Ολυμπιακός, με τον Ζέλσον να ελίσσεται από τα αριστερά και να μπαίνει στην περιοχή, αλλά το σουτ του πέρασε εκτός.

Ο Ατρόμητος με την πρώτη του ευκαιρία στο β’ μέρος έφτασε πολύ κοντά στο 1-1. Ο Φαν Βέερτ έφυγε στην κόντρα στο 62’, γύρισε ωραία για τον Μίχορλ, που πλάσαρε, με τον Τζολάκη να διώχνει σωτήρια.

Τρία λεπτά μετά ο Ολυμπιακός είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε φάουλ, ο Χουτεσιώτης βρήκε λίγο την μπάλα και αυτή κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

