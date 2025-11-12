Την επέκταση του συμβολαίου του Λορέντσο Πιρόλα ως το 2028 ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο Ιταλός στόπερ είχε συμβόλαιο ως το 2027, στο οποίο προστέθηκε ένας ακόμη χρόνος, ενώ υπάρχει και οψιόν ανανέωσης ως το 2029.

Οι αποδοχές του θα φτάσουν στο ένα εκατομμύριο ευρώ, με τη διοίκηση της ΠΑΕ να τον επιβραβεύει για τις εμφανίσεις του και να τον έχει «δεμένο» για έναν επιπλέον χρόνο, τη στιγμή που αρκετές ομάδες, από την πατρίδα του και όχι μόνο, παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξή του και πιθανώς να ετοιμάζουν πρόταση.

Ο 23χρονος άσος αποκτήθηκε από την Σαλερνιτάνα για μόλις 3 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2024 και σύντομα άρχισε να καθιερώνεται, με αποκορύφωμα τη φετινή περίοδο όπου είναι βασικότατος. Συνολικά μετρά 45 εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα και φέτος έχει ήδη 12 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Champions League.

Ο Ολυμπιακός δρομολογεί την επέκταση συμβολαίου και για τον Ζέλσον Μαρτίνς, στον οποίο έχει επίσης αποφασιστεί να προταθεί συμβόλαιο ως το 2028 με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο. Στην ατζέντα είναι και η ανανέωση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι.

