Ο ρεπόρτερ του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Κώστας Νικολακόπουλος, μετέφερε τις νεότερες πληροφορίες, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός άμεσα ζητάει την αντικατάσταση του Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Μπότη λόγω του τραυματισμού (θλάση στη γάμπα) του έμπειρου τερματοφύλακα που αναμένεται να τον αφήσει μίνιμουμ 4 εβδομάδες εκτός δράσης.



Η UEFA λογικά θα κάνει αποδεκτό το σχετικό αίτημα που συνάδει με τους κανονισμούς της και δεν θα χρειαστεί να βγει άλλος παίκτης από τη λίστα των «ερυθρόλευκων» για το Champions League.

να σημειωθεί δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα γιατί πιάνει, καθότι ήταν στηνστα χρόνια (15-18) που χρειάζονται για να θεωρείται γηγενής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.