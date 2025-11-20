Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ολυμπιακός ζητάει άμεσα από την UEFA αλλαγή Πασχαλάκη με Μπότη

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για αλλαγή τερματοφύλακα στη λίστα των διαθέσιμων για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μετά τον τραυματισμό του Πασχαλάκη  

Ολυμπιακός

Ο ρεπόρτερ του bwinΣΠΟΡ FM 94,6Κώστας Νικολακόπουλος, μετέφερε τις νεότερες πληροφορίες, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός άμεσα ζητάει την αντικατάσταση του Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Μπότη λόγω του τραυματισμού (θλάση στη γάμπα) του έμπειρου τερματοφύλακα που αναμένεται να τον αφήσει μίνιμουμ 4 εβδομάδες εκτός δράσης.

Η UEFA λογικά θα κάνει αποδεκτό το σχετικό αίτημα που συνάδει με τους κανονισμούς της και δεν θα χρειαστεί να βγει άλλος παίκτης από τη λίστα των «ερυθρόλευκων» για το Champions League.



Ο Μπότης να σημειωθεί δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα γιατί πιάνει θέση ξένου, καθότι ήταν στην Ίντερ στα χρόνια (15-18) που χρειάζονται για να θεωρείται γηγενής.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: UEFA Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark