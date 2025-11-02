Ο ΠΑΟΚ ήταν κλάσεις ανώτερος από τον Πανσερραϊκό, έπαιξε μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους του στο γήπεδο των Σερρών και με το επιβλητικό 0-5 παρέμεινε στην κορυφή της Super League και εστιάζει πλέον στις υποχρεώσεις του στο Europa League, όπου την Πέμπτη αντιμετωπίζει τη Γιουνγκ Μπόις.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι επέλεξε το 4-4-1-1 για τον Πανσερραϊκό, με τον Τιναλίνι να ξεκινά κάτω από τα γκολπόστ και τους Γεωργιάδη, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης και Κάλινιν στην τετράδα της άμυνας. Δοϊρανλής μαζί με Γκιγιαμέ στον άξονα, με τον Μπανζακί στο δεξί φτερό, τον Ίβαν στο αριστερό και τον Μπρουκς πίσω από τον μέρας.

Στον αντίποδα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε τον ΠΑΟΚ με 4-2-3-1 και τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος επέστρεψε μετά τις 05/10 και το ματς με τον Ολυμπιακό, ενώ την τετράδα της άμυνας απάρτιζαν οι Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης και Τέιλορ. Οζντόεφ-Μεϊτέ το δίδυμο στα χαφ, με τον Ντεσπόντοφ στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Τάισον στο αριστερό και τον Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Τσάλοφ.

Το ματς:

Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο δίχως να φορτσάρει και δίχως να ανεβάσει ρυθμό, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2-0. Στην πρώτη του επίσκεψη στα καρέ του Πανσερραϊκού ο «δικέφαλος του βορρά» κατάφερε να ανοίξει το σκορ, δίχως μάλιστα να φτάσει σε τελική προσπάθεια. Στο 3', ο Τάισον άνοιξε στον Ντεσπόντοφ που έγινε κάτοχος της μπάλας μετά την αδυναμία του Κάλινιν να απομακρύνει, ο Βούλγαρος μέσα από την περιοχή έκανε το παράλληλο γύρισμα με τους Καρασαλίδη και Γκελασβίλι να μπερδεύονται, με αποτέλεσμα να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας τους και να κάνουν το 0-1.

Ο Πανσερραϊκός έδειχνε να μην μπορεί να προβάλλει καμία αντίσταση, έμοιαζε να μην έχει πλάνο, ενώ οι παίκτες του δεν είχαν ενέργεια και την απαραίτητη ένταση που απαιτείται για να διεκδικήσει η ομάδα τους κάτι από τέτοια ματς. Ο ΠΑΟΚ έβγαζε πολύ εύκολα την μπάλα από την περιοχή τους, οι Κετζιόρα και Μιχαϊλίδης έπαιζαν πολύ συχνά κάθετα και ο Τσάλοφ κάθε φορά που χαμήλωνε στο γήπεδο για να σπάσει την μπάλα στα πλάγια, δεν πιεζόταν από αντίπαλο.

Κάπως έτσι η ομάδα του Λουτσέσκου έκανε με μια γρήγορη αντεπίθεση το 2-0. Στο 16ο λεπτό ο Τσάλοφ άνοιξε αριστερά στον Κωνσταντέλια, ο οποίος περίμενε υπομονετικά το ανέβασμα του Τέιλορ, του έσπασε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή, ο Σκωτσέζος έκανε το γύρισμα και ο Οζντόεφ με δυνατό αριστερό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής νίκησε τον Τιναλίνι. Ένα γκολ το οποίο αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ του Τέιλορ στην πάσα του Κωνσταντέλια, αλλά μετά από πεντάλεπτη εξέταση του VAR (!) μέτρησε.

Έκτοτε το πρώτο μέρος κύλησε χωρίς να γίνει το παραμικρό, με τον ΠΑΟΚ να κυκλοφορεί την μπάλα υπομονετικά και να μην ανεβάζει τον ρυθμό, δείχνοντας συμβιβασμένος με αυτό το 2-0. Κάτι που ίσχυε και για τον Πανσερραϊκό, ο οποίος βέβαια έφτασε πολύ κοντά στη μείωση του σκορ στο 44' έπειτα από λάθος συνεννόηση του Τέιλορ με τον Παβλένκα. Ο ένας περίμενε τον άλλον να απομακρύνει την μπαλιά του Μπρουκς προς τον Μάρας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ολιγωρία των παικτών του Δικεφάλου, αλλά το πλασέ του σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Πανσερραϊκό να προσπαθεί να παίξει πιο άμεσα, καταφέρνοντας μάλιστα να πλησιάσει την εστία του Παβλένκα και να απειλήσει από στημένες φάσεις, ωστόσο οι κεφαλιές του Γκελασβίλι και του Μάρας δεν βρήκαν εστία. Το ματς συνεχίστηκε δίχως κάτι το αξιοσημείωτο, μέχρι ο Λουτσέσκου να προβεί σε αλλαγές και να περάσει τον Ιβανούσετς και τον Γιακουμάκη στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε ταχύτητα και καλύτερη δημιουργία, ενώ και το γεγονός πως ο Κωνσταντέλιας μετατοπίστηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης και ο Τάισον στον άξονα, βοήθησε τον Δικέφαλο να φτιάξει φάσεις μετά από ώρα.

Η συνεχής συνεργασία του Κωνσταντέλια με τον Τέιλορ που δεν σταμάτησε να ανεβαίνει και η όρεξη του Ιβανούσετς ήταν τα στοιχεία που έκαναν τον ΠΑΟΚ πιο επιθετικό, με αποτέλεσμα στο τελευταίο εικοσάλεπτο η ομάδα του Λουτσέσκου να βρει ακόμα τρία γκολ! Στο 73' και έπειτα από σκαφτό γύρισμα του Ιβανούσετς ο Οζντόεφ με αριστερό δυνατό σουτ και πάλι έκανε το 3-0, στο 81' έπειτα από κάθετη πάσα του Κωνσταντέλια στον Τάισον και γύρισμα του Βραζιλιάνου, ο Γιακουμάκης έκανε το 4-0 σε κενή εστία, ενώ στο 89' ο Μπιάνκο έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με ένα καταπληκτικό φαλτσαριστό σουτ.

Πηγή: skai.gr

