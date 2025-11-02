Με… καζάνι που βράζει μοιάζει η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Φιορεντίνα, μετά και τη νέα ήττα του συλλόγου στη φετινή Serie A.

Το βράδυ της Κυριακής (02/11), οι «βιόλα» έχασαν εντός έδρας με σκορ 1-0 από τη Λέτσε για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος, έφτασαν τις έξι ήττες στη σεζόν και παρέμειναν στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις 4 βαθμούς!

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, χιλιάδες φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν έξω από το «Artemio Franchi» και διαμαρτυρήθηκαν έντονα με βολές τόσο κατά της διοίκησης, όσο και κατά του προπονητή, Στέφανο Πιόλι.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση της Φιορεντίνα αποφάσισε να μη μιλήσει κανείς από την ομάδα στον Τύπο, δυναμιτίζοντας ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα με αυτή την ενέργεια!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.