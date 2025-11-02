Ο Σέρβος διαιτητής Ούρος Νίκολιτς, που έχει σφυρίξει σε Euroleague και ABA League, συνελήφθη στις 22 Οκτωβρίου για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση «Vracarci», κατηγορούμενη για σοβαρά αδικήματα.

Στην οικία του 40χρονου διαιτητή εντοπίστηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά, που ανέρχονταν σε 250.000 ευρώ, καθώς και πολυάριθμα πολυτελή ρολόγια. Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειχναν πως ο ίδιος λειτουργούσε κυρίως ως «ταμίας» της οργάνωσης, χωρίς να συμμετέχει άμεσα στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, οι οποίες περιλάμβαναν από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι δολοφονίες.

Παρόλα αυτά, δημοσίευμα της γνωστής σερβικής ιστοσελίδας «Blic» αποκάλυψε νέες και συγκλονιστικές πληροφορίες για τον ρόλο του Νίκολιτς στην εγκληματική οργάνωση. Συγκεκριμένα, φέρεται να ερευνάται για ένα πολύ πιο σοβαρό έγκλημα, καθώς υπάρχουν υποψίες πως συμμετείχε στον σχεδιασμό απόπειρας δολοφονίας!

Όπως τονίζει η εν λόγω ιστοσελίδα, επικαλούμενη δικές της πηγές, υπάρχουν υποψίες ότι ο 40χρονος ρέφερι είχε ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό δολοφονικού χτυπήματος κατά του Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς. Ο τελευταίος, γνωστός με το παρατσούκλι «Αλιμπέγκ», είναι από τα κορυφαία στελέχη των «γκρόμπαρι», των οργανωμένων οπαδών της Παρτίζαν.

«Σύμφωνα με ισχυρισμούς, υπάρχουν υποψίες ότι ο Ούρος Νίκολιτς είχε σχέση με τον Στραχίνια Μ., ο οποίος είναι ύποπτος για τον πυροβολισμό του Αλιμπέγκ το 2020.

Ο Στραχίνια Μ. ενημέρωσε τον Ούρος Νίκολιτς για το σχέδιό του, πώς θα πυροβολούσε τον Αλιμπέγκ, σε ποια τοποθεσία, αλλά και για το σχέδιο διαφυγής του, πού θα κρυβόταν και όλα τα άλλα. Ο Νίκολιτς ήταν ο κύριος σύνδεσμος με τον ύποπτο για τη δολοφονία», ανέφερε η πηγή της «Blic».

Εφόσον τελικά αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, το κατηγορητήριο που αφορά τον Νίκολιτς αναμένεται να επιδεινωθεί σημαντικά, με τον 40χρονο διαιτητή να παραμένει σιωπηλός. Υπενθυμίζουμε πως έχει τεθεί εκτός ορισμών της EuroLeague λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας.

