Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα δύσκολα στο «Καραϊσκάκης», αλλά τελικά πήρε μια σπουδαία νίκη με σκορ 2-1 απέναντι στον Άρη για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 2-0 με τον πρωταγωνιστή του ματς Ποντένσε που είχε γκολ και ασίστ, όμως έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μάνσα, ο οποίος υπέπεσε σε πέναλτι, και είδαν τους Θεσσαλονικείς να μειώνουν με τον Μορόν και να πιέζουν ασφυκτικά για την ισοφάριση.

Παρά το άγχος και την πίεση, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ άντεξε ως το φινάλε και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε αλλά και την αυτοπεποίθηση ενόψει της Αϊντχόφεν την Τρίτη (04/11), ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας με 22 βαθμούς.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με 4-4-2, με τον Τζολάκη να ξεκινάει κάτω από τα γκολπόστ και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μάνσα και Μπρούνο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μουζακίτης και Ντάνι Γκαρθία το δίδυμο στα χαφ, με τον Τσικίνιο στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Ποντένσε στο αριστερό και τους Ταρέμι-Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Από την άλλη, ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε το 4-4-1-1 για τον Άρη και τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν, από δεξιά προς αριστερά, από Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Άλβαρο και Φαντιγκά, ενώ η μεσαία γραμμή από τους Γένσεν, Ράτσιτς, Μόντσου και Σίστο. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Μορόν, με τον Γαλανοπούλο να κινείται λίγα μέτρα πιο πίσω.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ενέργεια και διάθεση να παίξει άμεσο ποδόσφαιρο, με τον Ποντένσε να είναι αρκετά κινητικός και να κινείται σε όλους τους χώρους πέριξ της περιοχής του Άρη, ο οποίος αμυνόταν με τις γραμμές αρκετά χαμηλά. Η πρώτη καλή στιγμή για τους «ερυθρόλευκους» ήρθε στο 12’, όταν μετά από ωραία κάθετη του Τσικίνιο στον Ποντένσε που είχε έρθει από τα δεξιά, ο δεύτερος έκανε τη σέντρα με τον Αθανασιάδη να απομακρύνει ασταθώς σε σημείο όπου καραδοκούσε ο Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό όμως να μην μπορεί να βρει εστία με το κεφάλι.

Ο Άρης συνέχισε να αμύνεται κοντά στην περιοχή του, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να διασπάσει τη διπλή ζώνη άμυνας του Χιμένεθ, κυρίως από τα άκρα και με τα ανεβάσματα των Κοστίνια και Μπρούνο. Η τακτική προσήλωση ωστόσο των φιλοξενούμενων δεν άφηνε χώρους στους «ερυθρόλευκους», με την μπάλα να μην μπορεί να φτάσει με αξιώσεις σε Ελ Κααμπί και Ταρέμι, που ήταν εκτός παιχνιδιού.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε την κατοχή, αλλά δεν μπορούσε να παίξει κάθετα, γεγονός που έδωσε αυτοπεποίθηση στους παίκτες του Άρη, που προϊόντος του χρόνου ένιωθαν περισσότερο σίγουροι και κέρδιζαν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, κατάφεραν να φτάσουν και στην πρώτη τους τελική στο 39', με τον Σίστο να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά και τον Τζολάκη να μπλοκάρει σταθερά.

Τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου ήρθε στις καθυστερήσεις, με τον Ταρέμι να κάνει το ψαλιδάκι, αλλά να μην μπορεί να βρει εστία. Δευτερόλεπτα πριν, ο Ιρανός έπεσε στην περιοχή έπειτα από τράβηγμα του Άλβαρο, με τον Ζίμπερτ και τον VAR να κρίνουν πως το μαρκάρισμα δεν είναι αντικανονικό.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε μαγικά για τον Ολυμπιακό, με τον Άρη να μπαίνει απρόσεκτος και με έλλειψη συγκέντρωσης, κάτι που εκμεταλλεύτηκε αμέσως η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Στο 49’ οι γηπεδούχοι έβγαλαν μια ταχύτατη αντεπίθεση εκμεταλλευόμενοι τους ανοιχτούς χώρους, με τον Ελ Κααμπί να ανοίγει υπέροχα με τη μία στον Ποντένσε, ο οποίος κουβάλησε την μπάλα για αρκετά μέτρα, μπήκε στην περιοχή και με δεξί συρτό σουτ νίκησε τον Αθανασιάδη στη δεξιά του γωνία της εστίας.

Στο 56’ ο Κοστίνια με φοβερό τάκλιν στον Σίστο πριν προλάβει να εκτελέσει διόρθωσε το λάθος του Μουζακίτη, με τον Ταρέμι να κάνει τέσσερα λεπτά αργότερα το 2-0. Μια φάση που προήλθε ύστερα από φανταστικό ένα-δύο του Ιρανού με τον Ποντένσε μέσα στην περιοχή και σε κλειστό χώρο και εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση του Αθανασιάδη σε σουτ του Πορτογάλου και την αδυναμία της άμυνας του Άρη να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του.

Όλα προμήνυαν μια ακόμα εύκολη νίκη από τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο η αποβολή του Μάνσα στο 71' για μαρκάρισμά του ως τελευταίος παίκτης πάνω στον Σούντμπεργκ, άφησε τον Ολυμπιακό με δέκα παίκτες και έδωσε την ευκαιρία να μειώσει από την άσπρη βούλα. Ο Μορόν ευστόχησε στο πέναλτι με εκτέλεση αλά Πανένκα και έβαλε ξανά τον Άρη στο ματς.

Οι «κίτρινοι» κατάφεραν στο τελευταίο εικοσάλεπτο να δημιουργήσουν καλές ευκαιρίες, με τον Τζολάκη να βάζει στοπ σε τετ α τετ του Αλφαρελά, ενώ στην τελευταία καλή φάση του αγώνα, ο Γάλλος επιθετικός του Άρη προτίμησε αυτήν τη φορά να μην εκτελέσει αλλά να στρώσει στον Παναγίδη, το σουτ του οποίου βρήκε στα σώματα των παικτών που κάλυψαν την κενή εστία και έτσι ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή.

MVP: Ο Ντανιέλ Ποντένσε άνοιξε το σκορ με προσωπική ενέργεια, έδωσε την ασίστ στον Ταρέμι για το 2-0 και γενικότερα ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης του Ολυμπιακού.

Η «σφυρίχτρα»: Καλή διαιτησία από τον Ζίμπερτ, ο οποίος δεν χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR, παρόλο που το ματς είχε δύσκολες φάσεις. Βοήθησε επίσης στον ρυθμό, χωρίς να σφυρίζει υπερβολικά.

