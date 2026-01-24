Η αστυνομία της Μινεάπολης πάντως ανέφερε ότι το θύμα είναι ένας 37χρονος κάτοικος της πόλης, πιθανότατα Αμερικανός πολίτης, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, δηλώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράνομη συγκέντρωση» στο σημείο του συμβάντος. «Ζητάμε από τον κόσμο να αποφεύγει και να φύγει από την περιοχή», πρόσθεσε. «Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύς θυμός και πολλά ερωτηματικά για το τι συνέβη, αλλά ο κόσμος πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος», τόνισε.

Όπως είπε, επικοινώνησε με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο όμως δεν του παρείχε πληροφορίες για το συμβάν. Επικοινώνησε επίσης με την Εθνοφρουρά, η οποία είναι «σε επιφυλακή».

«Απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πολλοί πράκτορες ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς», σημείωσε.

