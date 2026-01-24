Σε ένα μισοάδειο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε κακή εμφάνιση, αλλά πήρε τη νίκη κόντρα στο Βόλο με 1-0, χάρη σε ένα αδύναμο πλασέ του Ελ Κααμπί. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν ενέργεια, ούτε καλές συνεργασίες, αλλά ένα γκολ ήταν αρκετό, το οποίο μπήκε στο 26', την ώρα που ο τερματοφύλακας του Βόλου ήταν τραυματίας. Για έναν αδιανότητο λόγο συνέχισε να παίζει και αντί να προσπαθήσει να αποσοβήσει το γκολ, απλά έπεσε προς τα πίσω. Στο επόμενο λεπτό βγήκε αλλαγή.

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης, στα στόπερ Ρέτσος και Μπιανκόν, με τον Καλογερόπουλο δεξιά και τον Μπρούνο αριστερά, με τους Γκαρθία και Σιπιόνι στα χαφ, με τον Νασιμέντο πιο μπροστά, ενώ Ποντένσε και Στρεφέτσα ήταν στα «φτερά», με τον Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Με 4-3-3 παρέταξε τον Βόλο ο Χουάν Φεράντο. Στο τέρμα ο Γραμματικάκης, στα στόπερ Κάργας και Αγιάκουα, ενώ Σόρια και Φορτούνα στα μπακ, με τους Χουάνπι, Γρόσδη, Τριανταφύλλου στα χαφ και τους Τζόκα και Λάμπρου να πλαισιώνουν τον Μακνί στην επίθεση.

Το ματς

Το σκηνικό ήταν σε γενικές γραμμές το αναμενόμενο. Ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα πόδια του από το ξεκίνημα, αναζητώντας ένα γρήγορο γκολ, ενώ ο Βόλος θα έψαχνε να «χτυπήσει» στην κόντρα.

Οι Πειραιώτες δυσκολεύτηκαν στο πρώτο διάστημα να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα, η οποία ήταν πολυπρόσωπη, με την πρώτη αξιοσημείωτη ήρθε στο 7’. Ο Μπρούνο σέντραρε, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει αρκετά μακριά από το δεξί δοκάρι του Γραμματικάκη. Η πρώτη πραγματική απειλή έγινε στο 15’ και ήταν από τους «ερυθρόλευκους», με τον Στρεφέτσα να σεντράρει, τον Αγιάκουα να διώχνει άτσαλα και τον αμαρκάριστο Ποντένσε από καλή θέση να κάνει άστοχο σουτ, καθώς δεν είχε καλή ισορροπία.

Τέσσερα λεπτά οι Πειραιώτες έφυγαν ωραία στην κόντρα, αλλά το σουτ του Ελ Κααμπί κατέληξε στα σώματα. Δεν ήταν ίδιο το αποτέλεσμα, όμως, στο 26’. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεδιπλώθηκαν ωραία στην αντεπίθεση, με τον Σιπιόνι να μοιράζει στον Ποντένσε, ο οποίος βρήκε με κάθετη τον Ελ Κααμπί, ο οποίος εκτέλεσε τον Γραμματικάκη. Ο τελευταίος έγινε αλλαγή αμέσως μετά, έχοντας αποκομίσει λίγα λεπτά νωρίτερα μυϊκό πρόβλημα.

Στο 34’ σημειώθηκε μία από τις λίγες φάσεις που έγινε αισθητός επιθετικά στο πρώτο μέρος ο Βόλος. Από κάθετη του Χουάνπι, ο Μακνί πήγε να απειλήσει, αλλά έφυγε πλάγια και κλείστηκε. Ο Ολυμπιακός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 40’, αλλά παρέμεινε το 1-0. Ο Ποντένσε εκτέλεσε τον Παπαθανασίου μετά από πάσα του Ελ Κααμπί, αλλά ο Μαροκινός ήταν offside.

Μέχρι την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός είχε δύο στιγμές ακόμα για να πάρει κάτι, δίχως να βγάλει κάποια μεγάλη φάση. Στις καθυστερήσεις έβγαλε αντεπίθεση, αλλά ο Μπρούνο έκανε πολύ δυνατή πάσα για τον Ποντένσε, ενώ λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο μέρος, η στατική φάση με τον Στρεφέτσα δεν έδωσε κάτι στους Πειραιώτες.

Με δύο φάσεις ξεκίνησε στο β’ μέρος ο Ολυμπιακός, αγγίζοντας το 2-0 στη δεύτερη. Αποτέλεσμα και του γεγονότος ότι ο Βόλος θέλησε να παίξει πιο ανοιχτά. Στο 47’ ο Ποντένσε έδωσε κάθετα για τον Ελ Κααμπί, αλλά ο Παπαθανασίου βγήκε και απομάκρυνε. Δύο λεπτά μετά οι Πειραιώτες είχαν τεράστια φάση. Ο Στρεφέτσα έφυγε στην κόντρα και γύρισε για τον Ποντένσε που θέλησε να κρεμάσει τον γκολκίπερ Παπαθανασίου, με τον Σόρια να διώχνει πάνω στη γραμμή και την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 56’ ο Ολυμπιακός είχε νέα μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, με τον Ελ Κααμπί να πλασάρει από το ύψος του πέναλτι και την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει εκτός. Σταδιακά άρχισαν οι φιλοξενούμενοι να γίνονται επικίνδυνοι. Η πρώτη τους φάση ήρθε αμέσως μετά την ευκαιρία του Μαροκινού. Ο Μακνί εκτέλεσε από πλάγια θέση και ο Τζολάκης απομάκρυνε. Λίγο μετά ο Γρόσδης έκανε δυνατό σουτ και ο Τζολάκης απέκρουσε δύσκολα. Με τις μαζεμένες αλλαγές που ακολούθησαν, χάλασε η χημεία των δύο ομάδων.

Ο Βόλος έγινε επικίνδυνος στο 70’ με τον Μακνί να φεύγει στην κόντρα, αλλά ο Μάνσα με σωτήριο τάκλιν έκοψε την ομάδα του Φεράντο.



Το φιλμ του αγώνα

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Καλογερόπουλος (72’ Ροντινέι), Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο - Γκαρθία (64’ Τσικίνιο), Σιπιόνι – Νασιμέντο (85’ Έσε), Ποντένσε (85’ Γιαζίτσι), Στρεφέτσα - Ελ Κααμπί (64’ Γιάρεμτσουκ)

Στον πάγκο έμειναν οι: Μπότης, Μαρτίνς, Κοστίνια, Βέζο, Ρέτσος, Ταρέμι, Μουζακίτης.

Βόλος (Φεράντο): Γραμματικάκης (28’ λτ. Παπαθανασίου) - Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα – Χουάνπι (63’ Γκονζάλες), Γρόσδης, Τριανταφύλλου (63’ Τσοκάνης) – Τζόκα (63’ Αμπάντα), Λάμπρου, Μακνί (84’ Τασιούρας)

Στον πάγκο έμειναν: Τσοκάνης, Λεγκίσι, Βαϊνόπουλος, Αμπάντα, Τασιούρας, Κύρκος, Γκονζάλες, Σαντής.



