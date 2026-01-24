Με… άγριες διαθέσεις ξεκίνησε τη νέα αγωνιστική χρονιά ο Μίλτος Τεντόγλου!

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση το απόγευμα του Σαββάτου (24/01) σε ημερίδα της Παιανίας, δείχνοντας σε εξαιρετική φόρμα και έτοιμος για μια γεμάτη επιτυχίες σεζόν!

Παρότι ξεκίνησε με δύο άκυρα άλματα, ο 27χρονος αθλητής του Γ.Σ. Κηφισιάς «πέταξε» στα 8,25 μέτρα στην πέμπτη του προσπάθεια, ενώ νωρίτερα είχε καταγράψει 8,12 μ. και 8,15 μ.

Με την επίδοση αυτή, ο Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε και τυπικά την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν, που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.

Επόμενος αγώνας για τον Τεντόγλου είναι εκείνος στο μίτινγκ της Οστράβα στις 3 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών του μήκους.

