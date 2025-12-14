Κόντρα σε έναν πολύ καλό Βόλο, ο Παναθηναϊκός έπιασε εξαιρετική απόδοση στο πρώτο ημίχρονο στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τη 14η αγωνιστική της Super League, μπορούσε να νικάει με τέσσερα γκολ διαφορά και ξαφνικά δέχθηκε ένα κρύο γκολ και τα πάντα άλλαξαν. Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Μπενίτεθ ήταν αγχωμένοι και παρά το ότι ο Λαφόν έπιασε πέναλτι στα πρώτα λεπτά, δεν κατάφεραν να απειλήσουν και νίκησαν τελικά δύσκολα, αλλά δίκαια, με 2-1. Ασταμάτητοι Ντέσερς και Μπακασέτας στο πρώτο ημίχρονο.

Το 4-2-3-1 επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό. Ο Λαφόν στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Καλάμπρια τετράδα στην άμυνα. Σιώπης και Τσιριβέγια στον άξονα, με τους Τετέ-Ζαρουρί στα άκρα και τον Μπακασέτα πίσω από τον προωθημένο Ντέσερς.

Mε το επιτυχημένο 4-2-3-1 παρέταξε τον Βόλο ο Χουάν Φεράντο. Σιαμπάνης στην εστία και Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Φορτούνα στην άμυνα. Μαρτίνες και Χουάνπι οι δυο χαφ, με Κόμπα, Λάμπρου και Τζόκα να είναι η τριάδα πίσω από τον Μακνί.

Το ματς:

Με πολύ καλό ρυθμό ξεκίνησε το ματς και με ακόμη πιο ιδανικούς οιωνούς για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί στην πρώτη τους ουσιαστικά επίσκεψη στα καρέ του Σιαμπάνη, οι «πράσινοι» ευτύχησαν να προηγηθούν, όταν ο Μπακασέτας, εκτός περιοχής, πάσαρε κάθετα δεξιά του στον Ντέσερς, που κουβάλησε την μπάλα και με ένα ξαφνικό δεξί σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Ο Βόλος δεν μετά το γκολ του Νιγηριανού, έμεινε πιστός στο πλάνο του και στο 11' είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο ματς Από κόρνερ που εκτελέστηκε από δεξιά, έγινε κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι, ο Χέρμανσον στο δεύτερο πήρε την μπάλα και έκανε σουτ το οποίο κόντραρε και έφυγε μακριά.

Η ομάδα του Μπενίτεθ, έπαιζε πιο άμεσα και με γρήγορες μεταβιβάσεις, προκειμένου να μετακινήσει τους αμυνομένους παίκτες του Φεράντο. Σε μια από αυτές τις φάσεις οι «πράσινοι» κέρδισαν πέναλτι. Υπέροχη κάθετη του Μπακασέτα, ο Ντέσερς με φοβερή κίνηση πάει να περάσει ανάμεσα από Τριανταφύλλου και Χέρμανσον, που μαζί τον ανέτρεψαν. Ο Μπακασέτας πήρε την μπάλα και εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0 στο 22'!

Ο Παναθηναϊκός έδειχνε κυρίαρχος στο ματς, ανέβασε τις εντάσεις του ακόμη περισσότερο ψάχνοντας τον μαχητικό Ντέσερς τον οποίο και «ένιωθε» πολύ η άμυνα του Βόλου. Στο 28' ο Νιγηριανός έγινε ξανά πηγή κινδύνου, αφού μετά το «1-2» που έπαιξε με τον Τάσο Μπακασέτα, μπήκε περιοχή, αλλά δεν εκτέλεσε με τη μια και σε δεύτερο χρόνο σούταρε άουτ.

Στο 35' ο Μακνί πήγε πολύ δυνατά και αναίτια σε μια τελειωμένη φάση, πάνω στον Λαφόν που απομάκρυνε, αλλά τον βρήκε χαμηλά, «λαχταρώντας», προσωρινά ωστόσο τον πάγκο.

Το τέμπο είχε «πράσινο» χρώμα με τον Μπακασέτα στο 38' να έχει την ευκαιρία από το αγαπημένο του σημείο να εκτελέσει τον Σιαμπάνη, αλλά ο Χέρμανσον με προβολή, σταμάτησε την πορεία της μπάλας.

Στο 40' το «τριφύλλι» έφτασε μια ανάσα από το 3-0. Ο Μπακασέτας κέρδισε με το πείσμα του την μπάλα, την έσπασε αριστερά στον Καλάμπρια που ανέβηκε, γύρισμα παράλληλο του Ιταλού, ο Ντέσερς μπήκε στη φάση, η μπάλα κόντραρε, όμως λίγο πριν περάσει τη γραμμή απομακρύνθηκε από τον Φορτούνα.

Στην εκπνοή του πρώτου μέρους, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γκολ με το οποίο ξαναμπήκαν στο ματς. Από κόρνερ του Χουάνπι, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε σωστά, έφτασε στον Κόμπα στον άξονα και λίγο έξω από την περιοχή, αυτός σούταρε, η μπάλα κόντραρε ελαφρώς στον Σιώπη, κύλησε, έκανε «γκελ» και μπέρδεψε τον Λαφόν, καταλήγοντας στα δίχτυα του για το 2-1 που ήταν και στο σκορ του πρώτου μέρους.

Με γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με... συναρπαστικό τρόπο ξεκίνησε το δεύτερο. Και αυτό γιατί στο 47' σε ένα διαγώνιο γέμισμα εντός της περιοχής, ο Κώτσιρας, πάτησε τον Λάμπρου και τον ανέτρεψε με τον Φωτιά να δίνει σωστά το πέναλτι. Ο Λάμπρου πήρε την μπάλα να εκτελέσει και το έκανε, ωστόσο ο Λαφόν έπεσε στη δεξιά του γωνία και απομάκρυνε, ενώ στην επαναφορά ο Φορτούνα που πλάσαρε νικήθηκε και αυτός από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού!

Αν και αυτή η φάση θα έπρεπε να αναπτερώσει το ηθικό των παικτών του γηπεδούχου, αντίθετα προκάλεσε πανικό και βοήθησε τους φιλοξενούμενους να πάρουν μέτρα στο γήπεδο και να ελέγξουν τον ρυθμό. Όμως οι παίκτες του Φεράντο, είχαν αποφασίσει να «τινάξουν» το ματς στον αέρα, με δυνατά και συνεχή μαρκαρίσματα, αλλά και αρκετές πτώσεις στην περιοχή. Αυτή η τακτική είχε «υπνωτίσει» τους ποδοσφαιριστές του Μπενίτεθ που δεν δημιουργούσαν και είχαν οπισθοχωρήσει, την στιγμή που από τους πάγκους γίνονταν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Στο 69' ο Βόλος απείλησε με ένα επικίνδυνο σουτ του Πίντσι να φεύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λαφόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.