ΣΥΡΙΖΑ: Ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, ζητά από την κυβέρνηση να σχολιάσει τον Ντόναλντ Τραμπ

«Θα πάρει θέση απέναντι σε αυτές τις απολυταρχικές πρακτικές; Θα γράψει τίποτα στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κ.Μητσοτάκης;», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου

Κώστας Ζαχαριάδης ομιλία

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, εγκαλεί τον πρωθυπουργό να αναφερθεί στις απολυταχρικές πρακτικές του Ντόναλντ Τραμπ στο αυριανό του μήνυμα.  Στην  του ανάρτηση, γράφει:

Αφού νωρίτερα πήγε με έναν πιγκουίνο(!!!) να βάλει την σημαία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία τώρα εκβιάζει τον Καναδά και αποφασίζει ο ίδιος για το καλό και του Καναδά. Τι έχει να πει τώρα ο Βορίδης για τον «ηγέτη του δυτικού ημισφαιρίου»; Θα πάρει θέση η κυβέρνηση απέναντι σε αυτές τις απολυταρχικές πρακτικές; Θα γράψει τίποτα για όλα αυτά στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κ.Μητσοτάκης;

Τα καουμποϊλίκια και ο αυταρχισμός μεσοπρόθεσμα θα απομονώσουν και θα αποδυναμώσουν τις ΗΠΑ και θα γελοιοποιήσουν την τραμπική διεθνή.

