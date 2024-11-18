Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 10ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα των αγώνων αλλά και τις μεταδόσεις αυτών γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Super League 2.

Πρώτο χρονικά παιχνίδι αυτό του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου (monobala.gr) την Παρασκευή 22/11 στις 16:00, ενώ η αυλαία της 10ης αγωνιστικής πέφτει με τις αναμετρήσεις Καλαμάτα – Χανιά (monobala.gr) και Αιγάλεω – Ηλιούπολη την Δευτέρα 25/11 στις 14:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.11.2024

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (16:00/ monobala.gr)

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.11.2024

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – ΑΕΛ (15:00/ ΣΚΑΪ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11.2024

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β (12:00 / ΣΚΑΪ)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Διαγόρας (15:00)

Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Νίκη Βόλου – Καμπανιακός (14:00)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.11.2024

Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ, Κηφισιά – Παναργειακός (14:00)

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β – Παναχαϊκή (15:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11.2024

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Πανιώνιος – Asteras Aktor B (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.11.2024

ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Χανιά (14:30 / monobala.gr)

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Αιγάλεω – Ηλιούπολη (14:30)

