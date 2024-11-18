Αποκαλύφθηκε άγαλμα του Χάρι Κέιν στην περιοχή που ξεκίνησε το ποδόσφαιρο

Ο Χάρι Κέιν που πλέον αγωνίζεται στη Γερμανία με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, αποτελεί έναν εν ενεργεία θρύλο της Τότεναμ, της εθνικής Αγγλίας και γενικότερα ολόκληρου του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η μακρά και άκρως επιτυχημένη καριέρα του 31χρονου ξεκίνησε από το Γουόλθαμστοου, μία μικρή περιοχή στο Λονδίνο.

Το Πίτερ Μέι Σέντερ, η ακαδημία στην οποία ο Κέιν αγωνιζόταν όταν ακόμη ήταν μικρό παιδί, έκανε τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος προς τιμήν του.

Σκοπός του αγάλματος αυτού είναι να δίνει το απαραίτητο κίνητρο στα νέα παιδιά που κυνηγούν τα όνειρα τους, έχοντας ως παράδειγμα έναν ποδοσφαιριστή που τα κατάφερε από τις ίδιες ακριβώς ακαδημίες. Ενώ με αυτόν τον τρόπο επιπλέον λένε με τον δικό τους τρόπο ένα «ευχαριστώ» στον Άγγλο υπερπαίκτη.

A statue of Harry Kane has been unveiled at The Peter May Centre in London where he grew up playing football 💫 pic.twitter.com/qZY0rmF3LJ — ESPN UK (@ESPNUK) November 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.