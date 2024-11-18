Λογαριασμός
Αποκαλύφθηκε άγαλμα του Χάρι Κέιν στην περιοχή που ξεκίνησε το ποδόσφαιρο

Ο Χάρι Κέιν ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στο Γουόλθαμστοου, εκεί όπου σήμερα (18/11) αποκαλύφθηκε ένα άγαλμα προς τιμήν του

Χάρι Κέιν

Ο Χάρι Κέιν που πλέον αγωνίζεται στη Γερμανία με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, αποτελεί έναν εν ενεργεία θρύλο της Τότεναμ, της εθνικής Αγγλίας και γενικότερα ολόκληρου του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η μακρά και άκρως επιτυχημένη καριέρα του 31χρονου ξεκίνησε από το Γουόλθαμστοου, μία μικρή περιοχή στο Λονδίνο.

Το Πίτερ Μέι Σέντερ, η ακαδημία στην οποία ο Κέιν αγωνιζόταν όταν ακόμη ήταν μικρό παιδί, έκανε τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος προς τιμήν του.

Σκοπός του αγάλματος αυτού είναι να δίνει το απαραίτητο κίνητρο στα νέα παιδιά που κυνηγούν τα όνειρα τους, έχοντας ως παράδειγμα έναν ποδοσφαιριστή που τα κατάφερε από τις ίδιες ακριβώς ακαδημίες. Ενώ με αυτόν τον τρόπο επιπλέον λένε με τον δικό τους τρόπο ένα «ευχαριστώ» στον Άγγλο υπερπαίκτη.

Πηγή: skai.gr

