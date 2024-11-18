Για επικίνδυνους διαιτητές και προβοκάτσια σε βάρος της ΑΕΚ έκανε λόγο ο Ντράγκαν Σάκοτα μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ για όσα έγιναν το Σάββατο στο ματς με τον Προμηθέα στην Πάτρα. «Ζητώ συγγνώμη απ’ όλους αυτούς, που προσπάθησαν να μου εξηγήσουν όταν επέστρεψα στην ΑΕΚ, ότι υπάρχει ένας ‘’πόλεμος’’ εναντίον της και δεν τους πίστεψα. Τώρα, τους πιστεύω! Προχθές, έγινε προβοκάτσια», αναφέρει.

Αναλυτικά η δήλωση του προπονητή της ΑΕΚ Betsson:

«Μετά τους πρώτους επτά αγώνες Πρωταθλήματος, με την επιστροφή μου στην Ελλάδα, πρέπει να δηλώσω, ότι έχω δει διαιτητές, που κάνουν καλά τη δουλειά τους, ή κάνουν ανθρώπινα λάθη.

Εμείς οι προπονητές κάθε ημέρα στην προπόνηση, κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Δηλαδή σφυρίζουμε σε μία προσπάθεια να προσαρμοστούν οι παίκτες μας, και όλοι μας, στους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν νομίζω, ότι οι διαιτητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν τόσες προπονήσεις και να σφυρίζουν καθημερινά. Εμείς ξέρουμε πότε είναι φάουλ και πότε δεν είναι. Όπως ξέρουμε επίσης πότε οι διαιτητές δεν είναι σε καλή ημέρα και κάνουν ανθρώπινα λάθη και πότε δεν κάνουν. Τα ανθρώπινα λάθη είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Όλοι κάνουμε τέτοια ανθρώπινα λάθη. Τέτοια λάθη κάνουν και κάποιοι διαιτητές.

Όταν ήρθα πίσω στην Ελλάδα μού είπαν, ότι υπάρχει ένας ‘’πόλεμος’’ κατά της ΑΕΚ.

Βρίσκομαι σ’ αυτό το χώρο 52 χρόνια ως προπονητής, ενώ στην Ελλάδα ήρθα πριν από 34 χρόνια, δουλεύοντας σε πολλά σωματεία, με επιτυχίες και τίτλους όπως ξέρετε, βοηθώντας και πολλά παιδιά να βελτιωθούν στο μπάσκετ. Με λίγα λόγια, θέλω να πω, ότι έχω προσφέρει στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν μπορώ να κατανοήσω αυτή την ασέβεια προς το πρόσωπό μου.

Υπεύθυνα δηλώνω, ότι κάποιοι είναι επικίνδυνοι. Και δεν νομίζω, ότι θα τιμωρηθεί κανείς. Μπορεί να πάρουν και συγχαρητήρια!

Είμαστε προβληματισμένοι γιατί προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους οπαδούς μας τι πρέπει να κάνουν. Πώς ν’ αντέξουν οι οπαδοί μας μ’ αυτά, που βλέπουν να συμβαίνουν κατά της ομάδας μας εδώ και μερικά χρόνια; Και πώς μπορούμε ν’ αποφύγουμε αυτούς, που προκαλούν και την ομάδα μας και τον κόσμο μας και να διεξαχθεί επιτέλους ένα κανονικό Πρωτάθλημα; Έχω την εντύπωση, ότι από εδώ και πέρα, τα πράγματα δεν θα είναι όπως πρέπει, γιατί στο μυαλό μας θα υπάρχει πάντα, ότι θα μας αντιμετωπίζουν κάποιοι με διαφορετικά κριτήρια. Προχθές, ήταν ανθρώπινο κάποιος να μην άντεχε, και έπρεπε ν’ αντιδράσει με κάθε τρόπο.

Είμαστε ένα μεγάλο Σωματείο, με Ιστορία, που το ακολουθούν εκατομμύρια πιστοί οπαδοί του. Και όταν φταίμε κι όταν κάνουμε εμείς λάθη, παραδεχόμαστε ότι κάτι δεν κάναμε σωστά. Όμως, για προχθές τι να πω; Αυτά δεν γίνονται σε κανένα άλλο γήπεδο στην Ευρώπη. Τόσα χρόνια, ως προπονητής, σε ματς με μεγάλη σημασία που έκριναν τίτλους και δεν συνέβησαν τέτοια. Κάνω το σταυρό μου στη διάρκεια του ματς, επειδή πιστεύω στο Θεό, και αναρωτιέμαι ‘’είναι αυτό, που βλέπω αλήθεια, ή κάνω λάθος;’’ Δηλαδή, για μία τέτοια κίνηση να δεχτώ τεχνική ποινή και κατόπιν ν’ αποβληθώ;

Τέλος, ζητώ συγγνώμη απ’ όλους αυτούς, που προσπάθησαν να μου εξηγήσουν όταν επέστρεψα στην ΑΕΚ, ότι υπάρχει ένας ‘’πόλεμος’’ εναντίον της και δεν τους πίστεψα. Τώρα, τους πιστεύω!

Προχθές, έγινε προβοκάτσια. Μη κρυβόμαστε. Εγώ προετοίμαζα τον εαυτό μου πριν το ματς να μην πω τίποτα ό,τι κι αν βλέπω να σφυρίζεται ή να μη σφυρίζεται. Έπρεπε όμως να προστατέψω τα παιδιά. Τους παίκτες μου. Λέτε εγώ να έχω ν’ αποδείξω κάτι; Τι ν’ αποδείξω εγώ; Αν δεν υπάρχει σεβασμός στο πρόσωπό μου μετά από όσα έχω προσφέρει στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, τι να πω; Είναι λυπηρό να ζούμε τέτοιες στιγμές».

