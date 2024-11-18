Λογαριασμός
Πρόωρη επιστροφή του Φαν Ντάικ στο ρόστερ της Λίβερπουλ

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αποχώρησε από την εθνική Ολλανδίας και επέστρεψε πιο νωρίς από το αναμενόμενο στη Λίβερπουλ.

Λίβερπουλ: Πρόωρη επιστροφή του Φαν Ντάικ

Οι υποχρεώσεις της Ολλανδίας ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν έχει να παίξει για την 6η και τελευταία αγωνιστική του Nations League, απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Στην αναμέτρηση αυτή όμως η Ολλανδία δεν θα έχει στη διάθεση της τον αρχηγό της ομάδας, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Ο κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ επιστρέφει πίσω στο «Νησί», για να αξιολογηθεί η φυσική του κατάσταση. Ακόμη δεν είναι σίγουρα αν έχει πρόβλημα τραυματισμού ή η αποχώρηση του γίνεται για προληπτικούς λόγους, καθώς δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση.

Ο Ολλανδός θα τεθεί στη διάθεση του Άρνε Σλοτ στις προπονήσεις των «κόκκινων». Σίγουρα όμως δεν θα ρισκάρει το παραμικρό για τον συμπατριώτη του και θα επιχειρήσει να το προστατεύσει για τη δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί.

