Η ΑΕΚ κατάφερε πάλι να χαρίσει στο κοινό της ένα αγωνιώδες 90λεπτο, σε ένα ματς που ήταν στην επίθεση από το πρώτο λεπτό, έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά τελικά νίκησε μόνο με 1-0 τον Άρη, στην Opap Arena. Το γκολ σημείωσε με κεφαλιά ο Ζίνι στο 77', στην επιστροφή του στη δράση μετά από 2,5 μήνες. Έδειξε πόσο έλειψε από την ΑΕΚ, αλλά η παρουσία του δεν αύξησε την παραγωγικότητα της ομάδας, που είναι απορίας άξιο πως καταφέρνει και χάνει τόσες ευκαιρίες.

Ο Άρης δεν έπαιξε φουλ άμυνα, έψαξε σε ορισμένες περιπτώσεις το γκολ, αλλά δεν μπορούσε να ακολουθήσει το φρενήρη ρυθμό των γηπεδούχων, σε αυτό το ματς για την 11η αγωνιστική της Super League. Η Ένωση είναι τρεις βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό και έναν από τον ΠΑΟΚ και την επόμενη εβδομάδα παίζει με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Μάρκο Νίκολιτς με την επιστροφή του Ζίνι από τον τραυματισμό του, έφερε, ξανά, τη διάταξη 4-2-2 στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, ενώ στο δεξί άκρο ήταν ο Ρότα και στο αριστερό ο Πένραις. Στα χαφ οι Μάνταλος και Πινέδα, με τον Καλοσκάμη στα δεξιά και τον Ζοάο Μάριο στα αριστερά. Παρτενέρ του 23χρονου φορ από την Ανγκόλα στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Γιόβιτς.

Διάταξη 4-2-3-1 από τον Μανόλο Χιμένεθ για τον Άρη. Στο τέρμα ο Διούδης, με τετράδα άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Άλβαρο και Φαντιγκά. Στη μεσαία γραμμή οι Ράτσιτς και Μόντσου, με τον Αλφαρέλα μπροστά τους σε ρόλο επιτελικού χαφ. Στα άκρα οι Πέρεθ (δεξιά) και Παναγίδης (αριστερά) και σέντερ φορ ο Μορόν.

Το ματς:

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο και την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα, με τον Ζοάο Μάριο στο 4’ να κάνει το συρτό σουτ, που μπλόκαρε χωρίς δυσκολία ο Διούδης. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Πέρεθ προσπάθησε να «απαντήσει» με το δυνατό σουτ μετά από κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε σταθερά.

Η «Ένωση» έφτανε με σχετική ευκολία στην περιοχή του Άρη, με τον Διούδη να διώχνει σε κόρνερ στο 11’ το δυνατό σουτ του Μάνταλου, ενώ στο 17’ ο Γιόβιτς έκανε κακή κεφαλιά από γλυκιά εκτέλεση φάουλ του δραστήριου, Μάνταλου, που ήταν μέσα στις φάσεις στο ξεκίνημα. Ο Άρης αμυνόταν μαζικά, με τους γηπεδούχους να έχουν… κατασκηνώσει στην περιοχή του και στο 31’ ο Ρότα αστόχησε με κακό τελείωμα από πλεονεκτική θέση.

Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς στην πρώτη τους επίσκεψη στα καρέ των γηπεδούχων έφτασαν κοντά στο γκολ στο 33’ με το συρτό σουτ του Παναγίδη, που βρήκε το αριστερό κάθετο δοκάρι του Στρακόσα! Η ευκαιρία του Άρη δεν άλλαξε την εικόνα του ματς, με την ΑΕΚ να είναι ανώτερη, αλλά να πληρώνει τις κακές της αποφάσεις στην τελική προσπάθεια και έτσι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έχασε μεγάλη ευκαιρία με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με τον Στρακόσα στο 49' να προχωρά σε εξαιρετική απόκρουση στο σουτ του Μορόν μέσα από την περιοχή, με την «Ένωση» στη συνέχεια να έχει το πάνω χέρι και στο 57' ο Διούδης σταμάτησε με τα πόδια την εκτέλεση του Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ έψαχνε με... λύσσα το γκολ και στο διάστημα 66'-68' έφτασε σε δύο περιπτώσεις κοντά στο γκολ με το βολέ του Ρέλβας και το σουτ του Ζοάο Μάριο μέσα από την περιοχή, ενώ ενδεικτικό της πίεσης των γηπεδούχων ήταν το γεγονός ότι στο 75' οι επαφές στην περιοχή ήταν 44-3.

Τη λύση έδωσε στο 77' ο ασταμάτητος, Ζίνι, που με τρομερή κεφαλιά από σέντρα του Μάνταλου έβαλε την μπάλα και τον... Διούδη στα δίχτυα για το 1-0. Η ΑΕΚ στο τέλος διαχειρίστηκε το υπέρ της αποτέλεσμα, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τον Άρη και πήρε την πολύτιμη νίκη!



