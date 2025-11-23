Σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την τελική βαθμολογική μάχη της Eliteserien, η Βίκινγκ επικράτησε 1-0 της Φρέντρικσταντ χάρη στο γκολ του Φάλτσενερ στο 73' και ανέκτησε την κορυφή, αφήνοντας πίσω τη Μπόντο/Γκλιμτ.

Με αυτή τη νίκη, η Βίκινγκ εδραιώνει τις ελπίδες της για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς έχει 68 βαθμούς έναντι 67 της Μπόντο, την ώρα που απομένει μόλις μια αγωνιστική για το φινάλε του πρωταθλήματος.

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη σημασία για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την κούρσα της σκανδιναβικής κορυφής. Αν η Βίκινγκ κατακτήσει τον τίτλο, ανοίγει ο δρόμος για απευθείας πρόκριση στο επόμενο Champions League για τις δύο αυτές ελληνικές ομάδες.

Την τελευταία αγωνιστική που θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο, η Βίκινγκ υποδέχεται την 7η Βαλερένγκα για να σφραγίσει το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια, ενώ η Μπόντο/Γκλιμτ τη Φρέντρικσταντ.

