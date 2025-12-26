«Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Γουέσλεϊ της Αλ Νασρ»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ εμφανίζει τουρκικό δημοσίευμα τον 20χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Γουέσλεϊ, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ.

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ δεν είναι η μοναδική ομάδα που παρακολουθεί τον παίκτη, καθώς στη λίστα των ενδιαφερόμενων συλλόγων συγκαταλέγονται επίσης η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά και η Σαμσουνσπόρ.

Η Αλ Νασρ, από την πλευρά της, εμφανίζεται ανοιχτή στην παραχώρησή του, με τη μορφή δανεισμού όμως, ώστε ο παίκτης να αποκτήσει αγωνιστικές παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο..

Ο παίκτης είχε μεταγραφεί στην ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο το καλοκαίρι του 2024 από την Κορίνθιανς έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ φέτος μετράει 4 γκολ και 1 ασίστ σε 12 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

