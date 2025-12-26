Στο πένθος βυθίστηκε το γαλλικό ποδόσφαιρο το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12), όταν και έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Ζαν-Λουί Γκασέ.

Ο εκλιπών, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, αποτέλεσε τις τελευταίες δεκαετίες μια από τις μεγαλύτερες και πιο εμβληματικές μορφές της προπονητικής στη Γαλλία.

Έχοντας περάσει όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Μονπελιέ, ασχολήθηκε με την προπονητική από το 1991 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο, όταν και είχε βρεθεί στον πάγκο των αγαπημένων του «Paillade».

Στην σπουδαία πορεία του στους πάγκους, ο Γκασέ πέρασε μεταξύ άλλων από τη Μαρσέιγ, την Μπορντό, τη Σεντ-Ετιέν και της Ακτής Ελφαντοστού, ενώ, είχε διατελέσει χρέη βοηθού στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, αλλά και στη Παρί Σεν Ζερμέν.

