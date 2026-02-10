Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στο Βελιγράδι την Τετάρτη, σε μια πόλη όπου έχει στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο παρελθόν. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, έχοντας φετινό ρεκόρ 8,25 από την ημερίδα της Παιανίας και 8,23 την περασμένη εβδομάδα στην Οστράβα.

Στο μίτινγκ της σερβικής πρωτεύουσας θα αγωνιστεί, επίσης, ο πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο, Βόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, ο οποίος πριν από λίγες μέρες πήδηξε 8,39 στο Μετς και μοιράζεται την κορυφαία επίδοση στον κόσμο μαζί με τον παγκόσμιο πρωταθλητή ανοιχτού, Ματία Φουρλάνι.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη θα κάνει τον τέταρτο αγώνα της στη σεζόν στα 60 μέτρα στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη έχει τρέξει φέτος την απόσταση σε 7.25 στο κλειστό της Παιανίας.

