Πέρασε με επιβλητικό τρόπο από τη Θεσσαλία και «αγκάλιασε» την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Champions League η ΑΕΚ!

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πραγματοποίησε ένα απίθανο πρώτο ημίχρονο στο «Γ. Μπουρούσης», χάρη στο οποίο έφτασε άνετα στη νίκη με σκορ 90-62 επί της Καρδίτσας για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων των «16» της διοργάνωσης. Παίκτης επιπέδου Euroleague ο Νάνανι, δεν έβλεπε κανέναν και είχε 32 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ένα μόνο λάθος σε 22 λεπτά!

Με «σύμμαχο» το μακρινό της σουτ και τα 9/14 τρίποντα στο πρώτο 20λεπτο, η Ένωση προηγήθηκε με +25 στο ημίχρονο και έτσι έφτασε δια... περιπάτου στην ενδέκατη διαδοχική της νίκη σε όλες τις διοργανώσεις!

Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΚ έκανε το 4/4 στον όμιλο και «αγκάλιασε» τόσο την πρόκριση στα playoffs του θεσμού, όσο και στην πρώτη θέση του ομίλου που θα της δώσει το «καλό» εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Το ματς:

Αρκετά νωθρό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να δίνουν πιο πολύ έμφαση στο αμυντικό κομμάτι και στο physical game. Εκείνη που μπήκε καλύτερα στο παρκέ ήταν η Καρδίτσα, που με τους Καμπερίδη και Ντέιμιεν Τζέφερσον προηγήθηκε με 9-4 και λίγο αργότερα με 10-6, κρατώντας την ΑΕΚ χωρίς καλάθι εντός πεδιάς στα πρώτα 4 λεπτά του αγώνα!

Από τα μέσα της πρώτης περιόδου, η Ένωση ανέβασε στροφές στην επίθεση και με τα δύο τρίποντα του Φρανκ Μπάρτλεϊ , το ένα του Λεκαβίτσιους, αλλά και τις καλές άμυνες στο πίσω μέρος του παρκέ, προηγήθηκε με 19-12 στο 8ο λεπτό. Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ των φιλοξενούμενων συνέχισε να τα βάζει από παντού και με πέντε προσωπικούς πόντους (13 στην πρώτη περίοδο), έστειλε τη διαφορά σε διψήφιες τιμές, προτού το buzzer beater τρίποντο του Ντ. Τζέφερσον διαμορφώσει το 19-26 του δεκαλέπτου.

Με κεκτημένη ταχύτητα μπήκε η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου στις αρχές του δεκαλέπτου ο Τζέιμς Νάναλι πήρε τα «ηνία» από τον Μπάρτλεϊ. Ο πολύπειρος άσος με 9 προσωπικούς πόντους - μεταξύ των οποίων και ένα τετράποντο - ήταν ο κύριος υπεύθυνος για το «κιτρινόμαυρο» προβάδισμα των 19 πόντων (21-40) στο 14ο λεπτό. Με την Καρδίτσα να έχει «μπλοκάρει» και στις δύο άκρες του παρκέ, η ΑΕΚ συνέχισε να «βομβαρδίζει» το αντίπαλο καλάθι πίσω από τα 6,75μ., διευρύνοντας διαρκώς τη διαφορά!

Χαρακτηριστικό είναι πως η «Βασίλισσα» έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 64,3% στο τρίποντο με 9/14 σουτ (!), έχοντας σε τρομερό βράδυ τους Νάναλι (18π., 4/5τρ.) και Μπάρτλεϊ (15π., 3/3τρ.) στο πρώτο 20λεπτο. Κάπως έτσι, η διαφορά έφτασε μέχρι και το +25 για το 52-28, σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, με την Καρδίτσα να «πληρώνει» την κάκιστη περιφερειακή της άμυνα, αλλά και τα οκτώ αβίαστα λάθη που έδωσαν εύκολους πόντους στην αντίπαλο.

Όπως ήταν λογικό, το δεύτερο ημίχρονο κύλησε σε πιο... χαμηλές στροφές, μιας και το παιχνίδι είχε κριθεί από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Ενδεικτικό είναι πως το τρίτο δεκάλεπτο ήταν αρκετά ισορροπημένο, με τους δύο προπονητές να προχωρούν μάλιστα σε ροτέισον, με τον κόουτς Παπανικολόπουλο να σκέφτεται τα κρίσιμα ματς που ακολουθούν για το πρωτάθλημα και τον Σάκοτα να δίνει «ανάσες» στους βασικούς του ενόψει συνέχειας. Ως αποτέλεσμα αυτού, η διαφορά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με την ΑΕΚ να κλείνει την τρίτη περίοδο στο +24 για το 71-47.

Παρά το γεγονός πως το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, ο Τζέιμς Νάναλι συνέχισε να πετάει «φωτιές» στην επίθεση της Ένωσης. Όντας στη... ζώνη του λυκόφωτος καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, έτσι και στην τελευταία περίοδο, ο έμπειρος φόργουορντ των «κιτρινόμαυρων» πέτυχε 9 ακόμη πόντους φτάνοντας τους συνολικά 32 (!), με την ΑΕΚ να εκτοξεύει τη διαφορά μέχρι και το +31, προτού πάρει τη νίκη με το επιβλητικό 90-62.



Τα δεκάλεπτα: 19-26, 28-53, 47-71, 62-90.

