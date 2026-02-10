Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η υπόθεση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιάναϊ παραχώρησε συνέντευξη σε σερβικό Μέσο, κάνοντας λόγο πως ο Αμερικανός δεν έχει υπογράψει ακόμα.



Ο ισχυρός άνδρας των Ισραηλινών επισήμανε ότι ο 31χρονος εξετάζει πολλές προτάσεις και εξέφρασε την επιθυμία του να πει το «ναι» σε εκείνη που του έχει καταθέσει η Χάποελ.

«Το συμβόλαιο με τον Χέιζ-Ντέιβις δεν έχει υπογραφεί. Αυτό είναι ένα άλλο ψέμα που έχω δει γραμμένο. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε έναν παίκτη όπως τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στις τάξεις μας. Δεν μπορώ να μιλήσω για τις λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή εξετάζει πολλές προσφορές και ελπίζουμε ότι θα δεχτεί τη δική μας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Γιάναϊ.



Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει πρόταση στον Χέις-Ντέιβις, αλλά όπως είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εισέπραξε αρνητική απάντηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.