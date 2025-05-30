Ο μύθος, ο θρύλος, ο εκπληκτικός Λευτέρης Πετρούνιας το έκανε και αυτό.

Στα 34 του, ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε - μαζί με τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ- το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Λειψίας, 8ο στην τεράστια καριέρα του.

Με μια εμφάνιση γεμάτη δύναμη, ακρίβεια και ψυχή, ο Λευτέρης Πετρούνιας απέδειξε στον τελικό, για ακόμη μία φορά, γιατί θεωρείται θρύλος της ενόργανης γυμναστικής, ξεπερνώντας τον ίδιο του τον εαυτό. Συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς και μπήκε δυναμικά στη μάχη για το χρυσό μετάλλιο, το οποίο μοιράστηκε, τελικά, με τον απίθανο Ασίλ, ο οποίος συγκέντρωσε ακριβώς την ίδια βαθμολογία. Ουδείς κατάφερε να ξεπεράσει αμφότερους τους σπουδαίους αθλητές, που ανέβηκαν μαζί στο πρώτο σκαλί του βάθρου, αγκαλιασμένοι.

Ο Έλληνας θρύλος του αθλήματος διαθέτει, πλέον, στην πλούσια συλλογή του τρία Ολυμπιακά μετάλλια, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού το 2016 στο Ρίο, τρεις παγκόσμιους τίτλους και έφτασε τον αριθμό-ρεκόρ των οκτώ ευρωπαϊκών τίτλων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του τελικού κρίκων:

Θέση Αθλητής Χώρα Βαθμολογία

1 Λευτέρης Πετρούνιας Ελλάδα 14,400

1 Αντέμ Ασίλ Τουρκία 14,400

3 Αρτούρ Αβετισιάν Αρμενία 14,366

4 Νικίτα Σιμόνοφ Αζερμπαϊτζάν 14,333

5 Χάρι Χέπγουορθ Μ. Βρετανία 14,333

6 Βαχάγκν Νταβτιάν Αρμενία 14,166

7 Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ Γαλλία 14,066

Τα συγχαρητήρια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Θερμά συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Χ.

«Ο Λευτέρης Πετρούνιας ξανά χρυσός με φοβερή εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στη Λειψία. Θερμά συγχαρητήρια Λευτέρη, μας έκανες για ακόμα μια φορά υπερήφανους!»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ξανά χρυσός με φοβερή εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στη Λειψία. Θερμά συγχαρητήρια Λευτέρη, μας έκανες για ακόμα μια φορά υπερήφανους! 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 30, 2025

