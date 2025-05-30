«Καμπάνα» στη Γουέστ Χαμ για ομοφοβικά συνθήματα

Ένα… τσουχτερό πρόστιμο ύψους 142.500 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει η Γουέστ Χαμ, εξαιτίας των ομοφοβικών συνθημάτων που φώναξαν οι οπαδοί της στην αναμέτρηση της 3ης Φεβρουαρίου κόντρα στην Τσέλσι, για την Premier League!

Μάλιστα, η ανεξάρτητη επιτροπή της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας που επέβαλε στα «σφυριά» την εν λόγω ποινή τα υποχρέωσε παράλληλα να λάβουν και τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να μην επαναληφθεί κάτι ανάλογο...

Από την πλευρά της, πάντως, η Γουέστ Χαμ όχι μόνο αποδέχθηκε τις κατηγορίες, αλλά ξεκαθάρισε παράλληλα ότι «ο σύλλογος έχει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε μεροληπτική, καταχρηστική και προσβλητική συμπεριφορά. Όσοι ταυτοποιηθούν, εκτός των όποιων ποινικών διώξεων αντιμετωπίσουν, θα τιμωρηθούν και από τον σύλλογο».

