Ανακοίνωσε το διαζύγιο με Παλαντίνο η Φιορεντίνα

Επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Φιορεντίνα, ο Ραφαέλε Παλαντίνο

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Φιορεντίνα ο Ραφαέλε Παλαντίνο.

Ο Ιταλός τεχνικός είχε υποβάλλει την παραίτησή του μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της μέχρι πρότινος ομάδας του, με τη διοίκηση να προσπαθεί να τον μεταπείσει, κάτι που τελικά δεν κατάφερε και έτσι ήρθε η ανακοίνωση της αποχώρησής του.

Η συνεργασία των δύο πλευρών ήρθε κοινή συναινέσει, με το διαζύγιο να γίνεται γνωστό μέσα από μια ανακοίνωση μόλις 16 λέξεων.

Ο Παλαντίνο έκατσε στον πάγκο της Φιορεντίνα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, καταφέρνοντας να την οδηγήσει στην 6η θέση της Serie A και στην πρόκριση στο Conference League.

