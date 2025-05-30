Τέλος και επίσημα ο Μπρούνο Άλβες: «Είμαι ένας από σας, ΑΕΚάρα για πάντα»

Παρελθόν και επίσημα πλέον από την ΑΕΚ αποτελεί ο Μπρούνο Άλβες.

Λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Ράντεκ Κουχάρσκι, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ επισημοποίησε και την (ήδη γνωστή) αποχώρηση του Πορτογάλου.

Το μέχρι πρότινος στέλεχος της «Ένωσης» ξεκαθάρισε ότι έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση χωρίς καμία πίεση και αποχαιρέτησε με θερμά λόγια τον σύλλογο και τον κόσμο.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον κ. Μπρούνο Άλβες.

Ο Μπρούνο Άλβες, που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ τη σεζόν 2004-2005, από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι σήμερα χρημάτισε αρχικά Αθλητικός Διευθυντής και στη συνέχεια Στρατηγικός Σύμβουλος και Πρέσβης της ομάδας.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα πρόσφερε στη θητεία του στην ΑΕΚ την τελευταία τριετία και του ευχόμαστε το καλύτερο για το μέλλον.

Δήλωση Μπρούνο Άλβες στο aekfc.gr:

“Σε όλο τον κόσμο της ΑΕΚ, στην ομάδα μας, θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δυο προέδρους που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους, τα μέλη του Δ.Σ, τους εργαζόμενους και τους αθλητές, που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους απίστευτους οπαδούς μας, που ακολουθούν παντού την ομάδα με μεγάλη αφοσίωση και πάθος κάνοντας την ακόμη μεγαλύτερη.

Θέλω να τονίσω ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε τελείως ελεύθερα, χωρίς καμιά πίεση ή ασέβεια προς εμένα και πάντα πήρα αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό από όλους.

Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία για την συνέχεια, να μπορέσει η ΑΕΚ να κυριαρχήσει στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και να ζητήσω απ' όλους να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ομάδα σε όλες τις περιστάσεις, γιατί η ΑΕΚ είναι πάνω απ' όλα! Μόνο ΑΕΚ! Ένας είναι ο τρόπος να κερδίζουμε, να είμαστε ενωμένοι, όλοι μαζί!

Δεν νιώθω πρώην ποδοσφαιριστής και παράγοντας της ΑΕΚ. Είμαι ένας από σας, ΑΕΚάρα για πάντα”».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.