Πετρούνιας: «Κοψοχολιάστηκα! Νόμιζα ότι έχασα και… κέρδισα»

Λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού του τίτλου, ο Λευτέρης Πετρούνιας παραδέχθηκε πως ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας του. Όπως αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια του τελικού πίστεψε πως είχε μείνει εκτός βάθρου, εξαιτίας ενός προβλήματος στην έξοδο του προγράμματός του.

«Κοψοχολιάστηκα», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως θεώρησε ότι η ατέλεια στην έξοδο θα του στερούσε το μετάλλιο. Παρ' όλα αυτά, η συνολική του εμφάνιση ήταν εξαιρετική και του χάρισε το χρυσό, έστω και με ισοβαθμία.

Παρά την αγωνία, ο Πετρούνιας δήλωσε πως νιώθει καλύτερα από ποτέ, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, και έστειλε μήνυμα συνέχειας: «Υπόσχομαι περισσότερες διακρίσεις. Δεν τελειώσαμε εδώ».

Πηγή: skai.gr

