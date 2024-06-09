Μετά από έναν μαγικό τελικό στο Ρολάν Γκαρός, ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε με 3-2 σετ του Αλεξάντερ Ζβέρεφ (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2) και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο του κορυφαίου Grand Slam σε χωμάτινη επιφάνεια.

Ο Ισπανός τενίστας στην τρίτη του παρουσία σε τελικό τέτοιου επιπέδου κατάφερε να πανηγυρίσει τον 3ο του τίτλο, μετά το US Open του 2022 και το Wimbledon του 2023.

