Στη Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι το 2029 ο Τεριέ

Κάτοικος Λεβερκούζεν είναι από σήμερα (17/7) και για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Μαρτίν Τεριέ, με τη Μπάγερ να ανακοινώνει την απόκτηση του από τη Ρεν.

Με τις «ασπιρίνες» να συμφωνούν με τον Γάλλο επιθετικό -που διέπρεψε με την φανέλα της ομάδας της Βρετάνης- για συμβόλαιο με χρονική διάρκεια μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2029.

Σύμφωνα με τα γερμανικά ρεπορτάζ, ο Τεριέ φέρεται να κόστισε στη Λεβερκούζεν περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας την δεύτερη μεταγραφή της πρωταθλήτριας Γερμανίας μετά τον Αλέις Γκαρθία από την Χιρόνα.

Ο 27χρονος σέντερ φορ έχει πραγματοποιήσει συνολικά 202 συμμετοχές στο γαλλικό πρωτάθλημα με τις Λιλ, Στρασμπούρ, Λιόν και Ρεν, σκοράροντας 60 γκολ και μοιράζοντας 24 ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.