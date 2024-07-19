Λογαριασμός
Στη Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι το 2029 ο Τεριέ

Την απόκτηση του Μαρτίν Τεριέ από τη Ρεν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, ανακοίνωσε σήμερα (17/7) η Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μαρτίν Τεριέ

Κάτοικος Λεβερκούζεν είναι από σήμερα (17/7) και για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Μαρτίν Τεριέ, με τη Μπάγερ να ανακοινώνει την απόκτηση του από τη Ρεν.

Με τις «ασπιρίνες» να συμφωνούν με τον Γάλλο επιθετικό -που διέπρεψε με την φανέλα της ομάδας της Βρετάνης- για συμβόλαιο με χρονική διάρκεια μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2029.

Σύμφωνα με τα γερμανικά ρεπορτάζ, ο Τεριέ φέρεται να κόστισε στη Λεβερκούζεν περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας την δεύτερη μεταγραφή της πρωταθλήτριας Γερμανίας μετά τον Αλέις Γκαρθία από την Χιρόνα.

Ο 27χρονος σέντερ φορ έχει πραγματοποιήσει συνολικά 202 συμμετοχές στο γαλλικό πρωτάθλημα με τις Λιλ, Στρασμπούρ, Λιόν και Ρεν, σκοράροντας 60 γκολ και μοιράζοντας 24 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

