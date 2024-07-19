Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Γιώργος Τσανάκας.



Συζητώντας με τον Νίκο Ράλλη στον «αέρα» του σταθμού, αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα της παραμονής του Ντάνιελ Ποντένσε, το οποίο δεν έχει... χρονοδιάγραμμα, ενώ στη συνέχεια μίλησε για το σημερινό φιλικό με τον Άγιαξ και τα όσα αναμένεται να δούμε, σημειώνοντας την παρουσία των Ζέλσον Μαρτίνς και Πεπ Μπιέλ.

Μάλιστα ο Γιώργος Τσανάκας τόνισε ότι το ματς με τον «Αίαντα» είναι απαιτητικό, ενώ σε συνδυασμό με το αυριανό φιλικό κόντρα στη, εκτίμησε ότι θα χρησιμοποιηθούν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές.Κλείνοντας αναφέρθηκε στα μεταγραφικά τονίζοντας ότι οπλέον βρίσκεται μια ανάσα από τον Ολυμπιακό, έχοντας και ο ίδιοςγια τη μετακίνηση του στον Πειραιά, επιπροοσθέτως σημείωσε ότι πλέον οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στην απόκτηση ενός, ενώ έκλεισε με μια αναφορά στους, λέγοντας ότικαι το Σάββατο θα πετάξουν για Ολλανδία, όπως είχε και ενημερώσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στον bwinΣΠΟΡ FM και ο Ηρακλής Αντύπας.

