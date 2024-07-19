Ο Ολυμπιακός δίνει σε λίγη ώρα (16:00) το πρώτο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο τον Άγιαξ.



Οι Πειραιώτες, θυμίζουμε, βρίσκονται από τη Δευτέρα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους και προπονούνται καθημερινά υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον συνεργατών του.



Ο Άγιαξ, να σημειωθεί, έχει δώσει ήδη τέσσερα φιλικά (νίκες με Σεντ Τρούιντεν, Ρέιντζερς και Αλ Ουάσλ, ήττα από Τσβόλε), αφού την επόμενη εβδομάδα παίζει με τη Βοϊβοντίνα για τα προκριματικά του Europa League.



Πριν από λίγο ο «Αίαντας» έκανε γνωστή την 11άδα του για το φιλικό με τους Πειραιώτες, με τον Φραντζέσκο Φαριόλι να κατεβάζει, κυρίως, βασικούς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.