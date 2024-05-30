Συγκλονιστικές στιγμές έζησε ο Πειραιάς, μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στον τελικό του Europa Conference League. Δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στον Πειραιά για να πανηγυρίσουν μαζί με την ομάδα, την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού τροπαίου, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Φιορεντίνα, στον τελικό της διοργάνωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα του Ολυμπιακού έφτασε με ανοιχτό λεωφορείο στον Πειραιά λίγο πριν τις 05.00 τα ξημερώματα, όπου γνώρισε την αποθέωση από τους ενθουσιώδεις φιλάθλους.

Μικροί και μεγάλοι έδωσαν βροντερό παρών σε αυτή τη σημαντική ημέρα για τον Πειραιά, δημιουργώντας σε όλη την πόλη μια εντυπωσιακή, γιορτινή ατμόσφαιρα.

Στη μεγάλη αυτή γιορτή συμμετείχε και ο Πύργος του Πειραιά, ο οποίος φωτίστηκε στα ερυθρόλευκα, σε μια πρωτοβουλία της Piraeus Tower Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά.

Στην ειδικά διαμορφωνομένη εξέδρα που είχε στηθεί μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υποδέχτηκαν τους παίκτες και τον προπονητή, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύσσωμη η ομάδα, παίκτες τεχνικό επιτελείο και διοίκηση σήκωσαν το Ευρωπαϊκό τρόπαιο στον Πειραϊκό ουρανό, δίνοντας το σύνθημα για ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, με ανάρτησή του δήλωσε:

«Μια απίστευτη ημέρα, την περιμέναμε δεκαετίες. Του χρόνου η ομάδα μας κλείνει τα 100 της χρόνια και είμαστε πολύ συγκινημένοι για αυτή την ιστορική επιτυχία. Μεγάλη στιγμή, για τον Ολυμπιακό, προφανώς για τον Πειραιά και για όλη την Ελλάδα. Νιώθουμε χαρούμενοι και υπερήφανοι. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έκανε μεγάλη προσπάθεια με τους συνεργάτες του, τον προπονητή, τους παίκτες και τους φιλάθλους που είναι κοντά στην ομάδα, όχι μόνο στα καλά, αλλά και στα δύσκολα και τους αξίζει πραγματικά να πανηγυρίσουν με την ψυχή τους. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν καταπληκτική, στον Πειραιά όμως, όπου οι φίλαθλοι είναι πολλοί περισσότεροι, η γιορτή είναι ακόμα μεγαλύτερη».

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Βαγγέλης Μαρινάκης απευθυνόμενος στον κόσμο ανέφερε: «Σήμερα το όνειρο το τρελό, είναι πλέον πραγματικότητα. Για τον Ολυμπιακό μας, για τον Πειραιά μας, για την Ελλάδα μας. Αυτή τη νύχτα θέλω να τη χαρούν ιδιαίτερα ο ατελείωτος λαός μας, οι παίκτες μας, ο μεγάλος μας προπονητής και όλοι εσείς που μας δώσατε τη δύναμη να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Ζήτω ο Θρύλος, ζήτω ο Πειραιάς, ζήτω η Ελλάδα, να είστε όλοι καλά».

